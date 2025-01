“Meer inschrijvingen dan de voorbije jaren”: Ieperse badmintonclub IBC organiseert weer jeugdcup

Zaterdag 25 januari vormt de Ieperse sporthal opnieuw het decor voor de jeugdcup van IBC, de Ieperse badmintonclub. Het badmintontornooi voor -19-jarigen bestaat al sinds 2001 en is dit jaar een recordeditie met 142 inschrijvingen.

Het In Flanders Fields Tournament, in oktober vorig jaar, kende onvoldoende inschrijvingen waardoor IBC het tornooi moest annuleren. Dit keer waren de inschrijvingen wel een succes. “Het is zelfs beter dan de voorbije jaren, we klokken af op 142 inschrijvingen”, zegt voorzitter Karl Pannekoucke (55). “Van de 142 deelnemers komen er 30 uit eigen club. We spelen in twee zalen tot de middag. Aangezien er nog basketbal is die dag, zullen we voor de laatste matchen uitwijken naar sporthal 2. We organiseren deze jeugdcup al sinds 2001 en het is elk jaar een succes. We merken wel dat er steeds later ingeschreven wordt en dat is wel uitdagend voor ons als organisatie. Het had onze 25ste editie kunnen zijn, maar door corona moesten we één keer afgelasten.”

Reeksen

De jeugdcup telt mee voor het West-Vlaams klassement, waardoor het vooral West-Vlaamse deelnemers zijn. “In principe mag ieder lid van Badminton Vlaanderen deelnemen. We voorzien een poule minibad, dat is voor 10-jarigen en zij spelen op een half veld met verlaagd net. Verder zijn er reeksen -11, -13, -15, -17 en -19. De poules zijn ingedeeld en we kijken al uit naar zaterdag. Vrijdag zetten we alles klaar en we kunnen rekenen op een trouwe ploeg vrijwilligers om de dag zelf alles in goeie banen te leiden. We roepen iedereen op om een kijkje te komen nemen, want jeugdbadminton is mooi om naar te kijken”, zegt Karl, die meegeeft dat het ledenaantal stabiel blijft.

PK in november

“Het nieuwe seizoen is op gang gekomen en we tellen nog steeds 160 leden. Met onze vier competitieploegen heren, dames en gemengd staan we bij twee op de eerste en met twee op de derde plaats, dus misschien maken we wel kans op de titel. Later dit jaar hopen we het PK voor volwassenen te organiseren op 1 en 2 november. Die aanvraag is ingediend.” (API)