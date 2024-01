Mathias Vosté als eerste Belg onder de 35 seconden op de 500 meter

Op de Wereldbeker schaatsen op de olympische baan in het Amerikaanse Salt Lake City, waar er op hoogte veel sneller gereden wordt, heeft Bruggeling Mathias zijn eigen Belgische record op de 500 meter verbeterd.

Met 34”92 bleef hij onder de 35 seconden en is hiermee de eerste Belg die dat kan. Zijn vorige record op die afstand is van in januari 2020, in Heerenveen waar hij al jaren woont. Vosté deed er toen 35”18 over. Met zijn nieuwe tijd finishte de 29-jarige Bruggeling als 8ste in de B-groep. Eerder dit weekeinde scherpte Vosté ook al zijn Belgische record op de 1.000 meter aan tot 1’07″47. Op de 1.500 meter werd hij gediskwalificeerd.

Nog in Salt Lake City zorgde de Belgische achtervolgingsploeg met Indra Medard uit Zandvoorde met 3’43″38 voor een nieuw nationaal record. Hij eindigde samen met Bart Swings en Jason Suttels als zesde. Het trio verbeterde het record van 3’45″64, dat sinds 16 november 2013 (Salt Lake City) op naam stond van Bart Swings, Ferre Spruyt en Maarten Swings. Na 2013 had België niet meer aan dit onderdeel meegedaan. Swings, Médard en Suttels verzekerden zich nu van een startplek op het WK door in de serie van drie wereldbekerwedstrijden als zevende te eindigen. Aan het WK, over drie weken in het Canadese Calgary, doen acht landen mee. (ACR)