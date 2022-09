Marlon Colpaert trekt richting WK roeien in Tsjechië: “We willen zo sterk mogelijk zijn”

Vanaf zondag 18 september start in Racice het WK roeien. Het eerste grootse tornooi voor Marlon Colpaert in het gezelschap van Niels Van Zandweghe in de Belgische lichte dubbeltwee. “Een plaats bij de eerste acht is ons doel en wie weet kunnen we hoger mikken.”

Geen Tristan Vandenbussche (BTR) op het komende WK. De Brugse Europees kampioen U23 zou er in skiff deelnemen, maar kampt met een ontsteking aan de knie. Het is nu aan Marlon Colpaert (KRNSO) en Niels Van Zandweghe (BTR) om in een lichte dubbeltwee de West-Vlaamse eer hoog te houden. Beiden zouden deelnemen aan het EK in München in augustus, maar Van Zandweghe zegde ziek af, zodat Colpaert in laatste instantie in lichte skiff moest roeien. Hij werd er vijfde in de B-finale. Ondertussen zijn beiden herenigd en werken ze richting het WK. “Normaal zijn we vier tot vijf dagen op voorhand ter plekke. Nu is het slechts één dag voor de wedstrijd. Echt optimaal is dat niet”, vindt Colpaert. “Anderzijds konden we in eigen land wel goed trainen. Op het Netekanaal, nabij Edegem. Dat was goed om lange duurtrainingen te doen en elkaar na het EK een beetje terug te vinden. Dit verliep vrij vlot.” Daarna volgde anderhalve week in Hazewinkel, om aan de snelheid en intensieve intervaltrainingen te werken. “Dat is allemaal goed verlopen. We doen er alles aan om op het WK zo sterk mogelijk te zijn.”

Als individuen hebben we veel ervaring. In dubbel zijn we nog maar een jaar bezig

Doelstelling

Colpaert kent de roeibaan in Racice. Hij was er vorig jaar met Tibo Vyvey (KR Brugge) goed voor brons op het WK U23. Sinds dit seizoen vormt de 23-jarige roeier uit Oudenburg een duo met Van Zandweghe, onder leiding van coach Frans Claes. “Na een aanpassing kan ik roeien zoal ik wil. Niels vindt dat het ook voor hem natuurlijk aanvoelt. Op dat vlak hebben we stappen gezet om samen de druk te vinden. De boot loopt goed. Als individuen hebben we veel ervaring. In dubbel zijn we nog maar een jaar bezig. De doelstelling op het WK is om zeker in de B-finale te geraken, bij de laatste acht. Voor een eventuele A-finale blijven we realistisch. Er zal heel wat aan kwaliteit aanwezig zijn.” (ACR)