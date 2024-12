Marie Van Riet uit Knokke-Heist schrijft geschiedenis met Belgische squashploeg

De Belgische vrouwen hebben zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het WK squash voor teams. Titelverdediger Egypte was in de halve finale in Hongkong met 3-0 te sterk. De Belgische vrouwen verlaten het toernooi wel met een bronzen medaille. “Een unicum in de geschiedenis van het Belgische squash”, zo klonk het achteraf.

Tinne Gilis opende de confrontatie met een nederlaag in vier sets (11-6, 10-12, 12-10, 13-11) tegen Hania El Hammamy. Zus Nele ging vervolgens in drie sets (11-4, 11-4, 11-6) onderuit tegen Nour ElSherbini. In het laatste duel was Marie Van Riet geen partij voor Rowan Elaraby (11-3 en 11-5).

Coach Ronny Vlassaks toonde zich na afloop trots op zijn team. “Na de overwinning tegen Hongkong (in de kwartfinales, red.) was de motivatie groot om opnieuw voor een verrassing te zorgen”, zei hij in een reactie van Squash Vlaanderen.

Vechtlust

“De ploeg heeft tijdens het toernooi veel vechtlust getoond en ging vol vertrouwen de halve finale in. Tinne speelde een spectaculaire wedstrijd, waarin ze de tweede game wist te winnen, maar uiteindelijk net tekortkwam. Nele kon ondanks hard werken haar ritme niet vinden tegen een meervoudig wereldkampioene. De laatste partij van Marie was een formaliteit, maar ook zij gaf alles om het toernooi waardig af te sluiten. Deze bronzen medaille is een unicum in de geschiedenis van het Belgische squash.”

Bij speelsters Tinne Gilis en Nele Coll waren er gemengde gevoelens. “Teleurgesteld, maar tegelijkertijd ook heel trots op dit team”, zei Coll.

Ook Tinne Gilis was trots, en geloofde in de toekomst. “Ik ben supertrots dat we hier als team zijn geraakt bij ons eerste WK. Nele en ik geven altijd alles voor België, en dat hebben we ook vandaag gedaan. Hoewel we niet wonnen, geloof ik dat we volgende keer een stapje verder kunnen komen.”

(AC/Belga)