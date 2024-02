Marie en Lisa Demeyere naar BK elite badminton

Komend weekend wordt in het sportcentrum Bart Swings in Herent het Belgisch kampioenschap badminton elite betwist voor de spelers met niveau 1-2. Er is de deelname van de zussen Marie en Lisa Demeyere. “We zijn sowieso sterker en het geloof is ook groter geworden.”

Marie en Lisa Demeyere blijven hun club DZ99 in Deerlijk trouw. In competitie zijn ze er niet meer actief.

Frankrijk

“Tot vorig jaar speelden we bij de dames in eerste liga. We concentreren ons nu volledig op onze Franse ploeg, in Beauvais. Daar speelden we vorig seizoen kampioen en zijn we naar derde nationale gestegen”, klinkt Marie. “We staan nu tweede. Opnieuw promoveren zal niet gemakkelijk gaan. Zelfs als we eerste eindigen volgen nog drie zware ontmoetingen. Het is wel onze ambitie om onze reeks te winnen.” De zussen amuseren zich alvast in Frankrijk. “Het is tof om andere tegenstanders te ontmoeten, meer uitdagingen te hebben. Het niveau ligt er hoger en er zijn meer en andere spelers. In ons land weet je op voorhand hoe je een ontmoeting moet aanpakken om te winnen. In Frankrijk moet je doorheen de match je tactiek uitzoeken. Dit maakt het ook aangenamer. Je staat meer voor een uitdaging”, vindt Lisa. Marie (25) is doctoraat student op de faculteit dierengeneeskunde in Merelbeke. Lisa (28) werkt in de zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en woont ondertussen in Beveren-Leie.

Goede mindset

In januari waren ze in Brugge waar ze het dubbeltornooi wonnen. “Het was een goede waardemeter en om ritme op te doen. Op het BK zijn er veel sterke en nieuw samengestelde koppels die internationaal spelen en dus niet in België actief zijn. Het wordt sowieso een uitdaging. Ieder duel zal pittig worden”, aldus Marie die op het BK voor dubbel en dubbel gemengd kiest, samen met Tim Van Herbruggen, van Lokerse BC. Lisa speelt in Herent in enkel en in dubbel met haar zus. “Onze mindset is alvast goed. We gaan met veel vertrouwen naar het BK. Als we op zondag kunnen teruggaan zijn we tevreden, want dan worden halve finales en finales gespeeld”, klinkt ze nog enthousiast. (ACR)