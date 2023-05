Marathon and More organiseert opnieuw unieke ultraloop

Op vrijdag 19 mei kan je aan het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem terecht voor een bijzondere ultraloop. Marathon and More organiseert er dan de derde editie van de WUK M&M BackyardUltra en mini. Daarbij lopen de deelnemers rondjes van 6,706kilometer, ofwel 1/24ste van 100 mijl.

Het concept van het loopevenement verschilt sterk met dat van andere wedstrijden. Klokslag elk uur wordt een nieuwe ronde aangevat. Enkel zij die voor de start van de volgende ronde terug klaar staan in het startvak, kunnen deze volgende ronde starten. De wedstrijd blijft duren totdat er slechts één loper overblijft. Die moet vervolgens nog een laatste ronde lopen om tot winnaar uitgeroepen te worden. De start wordt gegeven omstreeks 19 uur op vrijdagavond.

Backyard ‘mini’

“Wie na zaterdagavond omstreeks 19 uur nog aan het lopen is, werkte meer dan 100 mijl af. Dit bijzondere concept werd bedacht door dezelfde man die de Barkley Marathons in het leven riep, de Amerikaanse ultraloop die West-Vlaming Karel Sabbe dit jaar tot een goed einde kon brengen”, vertelt organisator Filip Monbailleu. Hoewel de afstand van het rondje niet groot lijkt, zit de uitdaging in de duur van de wedstrijd.

“Elk uur moet je opnieuw van start gaan. Binnen dat uur moet je dus ook denken aan rust, eten, drinken en zelfs eventueel behandeling voor spieren. Elke deelnemer krijgt een tentje om even uit te rusten. We voorzien ook een uitgebreide bevoorrading met pasta, hartige pannenkoeken, soep en dergelijke. Wie zo’n prestatie wil neerzetten, redt het namelijk niet met alleen maar gelletjes en sportkoeken”, gaat Monbailleu verder. Naast de ultraloop is er Backyard ‘mini’. “Die organiseren we om mensen te laten kennismaken met het concept. Dit jaar nemen bijvoorbeeld een aantal mensen aan de ultraloop deel, die vorig jaar nog met de miniversie startten.”

Startdorp

“Bij de ultraloop verwachten we 45 deelnemers, bij de miniversie ligt dat aantal hoger. Daarmee willen we een breed publiek aan het lopen brengen.” Supporters van deelnemers kunnen aan het startdorp terecht bij eetstandjes, een bar met WUK-biertjes en ‘s avonds komt er zelfs een dj.

Info: www.marathonandmore.be