Lukas Depla (KR Brugge) snelste junior roeier in Seneffe

Lukas Depla van de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) heeft in zijn leeftijdscategorie U19 het Internationaal Rivierenhoofd op het kanaal Brussel-Charleroi gewonnen. Hij legde de zes kilometer af in 23:57’36.

Zijn coach Piet Graus was alvast tevreden. “Lukas heeft potentieel om straks door te groeien naar een goede senior”, vindt hij. “Vorig jaar heeft hij als eerstejaarsjunior reeds deelgenomen aan de Coupe de la Jeunesse en hij was dit jaar de sterkste junior tijdens de GRS ergometerkampioenschappen.” Lukas behoort momenteel tot de junior preselectie voor het EK/WK, een selectie welke hij volgende maand kan bevestigen tijdens het BK korte boten in Hazewinkel. Bij de junior dames was er verder in Seneffe een tweede plaats voor Marit Janssens (KRNS Oostende).

Andere resultaten

Bij de seniores finishte Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) aan het Hellend Vlak van Ronquières op plaats acht. Zijn stadsgenoot Niels Van Zandweghe, die niet langer voor de BTR roeit maar voor KRC Gent waar ook Tim Brys deel van uitmaakt, zegde geblesseerd af. Brys, die in de boot de overstap maakte van licht naar zwaar en begeleid wordt door de Bruggeling Dirk Crois, was de sterkste bij de seniores in 20:59’21.

Marlon Colpaert van KRNS Oostende, Europees U23 kampioen in de lichte dubbeltwee, mengde zich in het debat en zorgde na Gentenaar Ruben Claeys voor een puike derde plaats (23:20’62). Colpaert roeide een laatste keer in zijn bekende skiff want hij is momenteel een nieuwe eenpersoonsboot aan het uittesten.

Wereldbeker in Zagreb

Een tiental Belgian Sharks vertrekt in het vooruitzicht van Parijs 2024 eind maart op stage naar het Italiaanse Varese. Daarna nemen ze deel aan de Memorial D’Aloja, de eerste internationale regatta van het seizoen, in Piedeluco (30 maart-2 april). Na de Belgische kampioenschappen (22-23 april), met alle olympische kandidaten in de skiff, zal bondscoach Axel Müller de atleten kiezen die in aanmerking komen voor de internationale ploegen. De eerste afspraak wordt dan wellicht de eerste Wereldbeker in Zagreb op 6 en 7 mei.

Overlijden Hans Claeys

Ondertussen is de Brugse roeiwereld in rouw. Maandag 6 maart overleed op 62-jarige leeftijd Hans Claeys. Hij was jarenlang de hoofdtrainer bij de Brugse Trimm- en Roeiclub en begeleidde onder andere Tristan Vandenbussche op jongere leeftijd, maar ook de Olympiërs Niels Van Zandweghe en Hannes Obreno. (ACR)