Lukas Depla (KR Brugge) met ambities naar BK

In het weekend van 22 en 23 april heeft in Hazewinkel het Belgisch kampioenschap roeien in korte boottypes plaats. Ook bij de jongeren wordt er gestreden voor de eer. Zowel van KRNS Oostende als van de Koninklijke Roeivereniging Brugge is er een ruime delegatie aanwezig.

Bij de U19 of de juniores is het in skiff uitkijken naar de prestatie van 16-jarige Bruggeling Lukas Depla. “Het BK wordt voor mij sowieso spannend”, vindt hij. “Het zelfvertrouwen is er. Het zal mij echter niet in de schoot geworpen worden. Ik zal rekening moeten houden met onder andere Neal Laureyns en Karel Debruyne van KRC Gent en binnen mijn eigen club met Brecht Verkest. Ook bij ARV-Sculling uit Antwerpen zijn er enkele die goed roeien.”

Vorig jaar moest Depla op het BK Boris Taeldeman laten voorgaan. De Gentenaar roeit nu bij de beloften, de U23, in de skiffrace samen met onder andere Tristan Vandenbussche (Brugse TR). De wedstrijd in Hazewinkel is belangrijk om eventueel een zitje te krijgen bij de Belgian Sharks, het nationale roeiteam. Dit houdt dan eventueel een selectie in voor het EK in mei en of het WK in augustus van dit jaar. “Daarom kijk ik enorm naar dit BK uit”, gaat Depla verder. “Het WK is misschien iets te hoog gegrepen. Uiteraard maak je als winnaar het meeste kans. Daarna komen nog de seatraces, waarin we in dubbel roeien. Ook dit wordt een waardemeter waar ze vooral aandacht hebben voor de acht beste tijden, om te zien welke boten ze willen samenstellen voor de komende internationale wedstrijden. Als je in skiff goede tijden neerzet, kan het ook dat je in die discipline verder mag”, weet de Brugse roeier die binnen KR Brugge de begeleiding geniet van Piet Graus en Thierry Daenekindt.

Depla heeft dit jaar reeds enkele goede wedstrijden achter de rug. Zo werd hij vorige maand onder andere snelste junior in Seneffe. “Ik ben zowel een technisch als een krachtige roeier en wil dat alles perfect verloopt. Niet dat dit altijd lukt. Maar ik probeer daar toch altijd naar toe te werken”, aldus de scholier uit Sint-Leo Hemelsdale in Brugge. “Je bent in het roeien vier jaar junior. Vooral de laatste twee jaar zijn belangrijk omdat je dan bij de oudste zit en meer kans maakt om echt resultaten te behalen. In die zin werd er de voorbije paasvakantie twee keer per dag getraind, gevolg door een regatta in Gent, als voorbereiding op het BK”, besluit Depla.

Bij de lichtgewichten in skiff wordt het BK alvast tevens een strijd tussen de Bruggelingen Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey en Marlon Colpaert van KRNSO. (ACR)