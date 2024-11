Lotte Minnebo is tevreden over haar triatlonseizoen

Op het voorbije WK triatlon voor junioren in het Spaanse Torremolinos is Lotte Minnebo uit Assebroek 14de geëindigd. De kroon op het werk na een knap seizoen als een eerstejaars junior. “Deze prestatie sterkt mijn vertrouwen richting volgend jaar.”

Vorig weekend was er het WK of de Ironman in Hawaï. Dag op dag was het precies 28 jaar geleden dat Gino Minnebo er aan de start stond, naast onder andere zijn stadsgenoot Luc Van Lierde die de wedstrijd won. Gino volgt nu de prestaties van zijn dochter in het triatlon van nabij. Begin juli werd Lotte Belgisch kampioen bij de junioren. Een week voor het EK dat volgde werd ze ziek door covid. “De dag van vertrek testte ik negatief en zo kon ik mee, maar ik beleefde een heel slechte wedstrijd. Volledig uitgeput strandde ik op een seconde van deelname aan de A-finale. Ik besloot de B-finale mee te doen, in de hoop een ticket voor het WK te bemachtigen. Dat lukte met mijn derde plaats”, vertelt de Brugse triatlete die deze week voor de vierde keer in het Franse Vittel op stage is met het BOIC en binnen de federatie begeleid wordt door Wauter Derycke. Haar papa doet veldwerk en stuurt de trainingen bij waar nodig. Dit steeds in overleg met Wauter.

Beste loopnummer ooit

Lotte bouwde na het EK rustig weer op. In het Nederlandse Hengstdijk deed ze wedstrijdritme op, richting het WK. “Als een eerstejaarsjunior werd ik 14de. Ik hoopte beter te doen dan die 23ste plaats vorig jaar. Het was een verrassing dat het lukte. Na mijn goede eerste wissel zat ik op de fiets meteen mee in de achtervolging op de kopgroep van vier. Die hebben we niet meer kunnen inhalen. Maar mijn loopnummer was wellicht mijn beste ooit.”

Als beste junior mocht Lotte op het WK met de beloften als vierde triatleet meedoen in de Belgische mixed relay. “Ik heb redelijk goed stand kunnen houden. Ik vertrok als elfde en kwam als tiende over de meet. Een mooie teamprestatie. Ik ga nu wat rust nemen en vooral schoolwerk inhalen, binnen de richting Sport en Bewegen aan Howest.” (ACR)