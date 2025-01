Lotte Demolie (Balti Spurs): “Nog op koers voor top drie”

De dames van Balti Kortrijk Spurs wonnen vorig weekend op het veld van VT Gullegem C met 2-3 (25-22, 25-23, 17-25, 16-25, 18-20). Zondagvoormiddag komt AVC Harelbeke op bezoek naar de Lange Munte.

Het was een felbevochten zege tegen Gullegem, waarbij Balti op een 2-0-achterstand kwam. Set drie en vier gingen eenvoudig naar de ploeg van Lotte Demolie en co. De vijfde en beslissende set werd een echte thriller. “Het was er eentje waarin we veel karakter toonden”, vertelt de 25-jarige Kortrijkse.

Matchballen

“Op het einde kwam het alsnog goed. We begonnen niet goed aan de partij. Hadden we ze onderschat? Na de reservewedstrijd dachten we dat het vlotter zou gaan. Gelukkig herpakten we ons in de beslissende set, waarin heel wat matchballen vielen voor beide ploegen.”

“We staan momenteel op de vijfde plaats met één wedstrijd minder gespeeld. Iedereen voelt zich thuis bij de ploeg. Er kwamen twee meisjes over van Avelgem die het goed doen. Iedereen is gelukkig met hoe het dit seizoen verloopt. We zijn nog altijd op koers voor een topdrieplaats. We laten nu wel te veel punten liggen door te veel 3-2-standen. Daar verliezen we telkens iets.”

Dit weekend komt met AVC Harelbeke de tweede in de stand op bezoek. “In de heenronde hadden we op hun veld een collectieve offday. Dat willen we rechtzetten. Ik denk zeker dat we kunnen winnen. Ze zijn sterk blokkerend, maar ook wij zullen onze troeven op tafel moeten leggen.”

Pittige tegenstanders

“Dit is een reeks waarin het niveau van veel ploegen gelijkaardig is. Vorig jaar was dit minder het geval. In mijn hoofd eindigen we nog altijd in de top drie. Er wachten ons natuurlijk nog enkele pittige tegenstanders. Volgende week trekken we naar Tievolley Tielt. Daarna ontvangen we Damesvolley Waregem.” (ELD)

Zondag 19 januari om 11 uur, sporthal Lange Munte: Balti Kortrijk Spurs – AVC Harelbeke