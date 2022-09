Lotte Claes uit Oostkamp is vicewereldkampioen duatlon

Lotte Claes uit Oostkamp heeft net naast de wereldtitel duatlon op de lange afstand gegrepen. Ze eindigde als tweede in Zofingen.

Dit keer waren de weersomstandigheden op de Powerman Zofingen ideaal. Het was overwegend zonnig: ‘s morgens was het bij de start 13 graden, ‘s middags 26 graden. Zo’n 400 atleten namen aan de wedstrijden deel.

Bij de dames moest Lotte Claes in Zwitserland enkel haar meerdere erkennen in Melanie Maurer, die voor eigen volk de wereldtitel veroverde. Maurer, meervoudig Zwitsers kampioen duatlon, werkte tijdens de 144 kilometer fietsen niet mee met Claes en maakte het af in het lopen.

Na 10 kilometer lopen, 144 kilometer fietsen en opnieuw 30 kilometer lopen eindigde de 29-jarige Claes op minder dan vijf minuten van Maurer. De Duitse Merle Bruné, titelverdedigster, vervolledigde uiteindelijk het podium. (ACR)