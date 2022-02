Loopwonder Régine Berg uit Bredene: “Ik was een trainingsbeest”

Al meer dan veertig jaar is Fons Roets (FRO) schrijvend actief in de regionale sportwereld. Als sportliefhebber pur sang leerde hij honderden mensen en hun verhaal kennen. Iedere week duikt hij in de archiefdoos vol herinneringen en anekdotes.

Weinig atleten kunnen zeggen dat ze op 21-jarige leeftijd al twee Olympiades hebben meegemaakt. De Bredense hardloopster, Régine Berg, was pas 17 toen ze al in Montreal 1976 tot de selectie behoorde. Vier jaar later pakte ze in Moskou ‘80 de zevende plaats op de estafette, 4 x 400m. Op het WK Indoor Parijs 1985 pakte ze zilver, werd vierde op het EK Indoor Göteborg 1984 en vijfde op het EK Indoor Pireaus 1985.

Régine stond lang op de nationale recordtabellen van de 400 en 800 meter! Ze is nu nog steeds Belgisch recordhoudster op de 4 x 100m (1986) en 600m (1988). Op 63-jarige leeftijd doet Régine het wat kalmer aan, maar ze is nog steeds gepassioneerd door sport.

Régine Berg werd geboren op 5 oktober 1958 en groeide op als zusje van drie oudere broers. Na haar middelbare studies in Oostende en haar opleiding secretariaat in Brugge, werkte ze interim bij verschillende firma’s, functioneerde als sportmonitrice bij de sportdienst van Bredene om uiteindelijk, 22 jaar geleden, terecht te komen in de bibliotheek van Bredene, waar ze nog steeds aan de balie werkt.

Régine is al 20 jaar gehuwd met Hugo Neirynck en is de gelukkige plus-moeder van twee zonen.

Van jongs af aan nam Régine deel aan de scholenveldlopen en winnen werd voor haar vlug een gewoonte. Ze werd uitgenodigd om lid te worden van Hermes AC en deel te nemen aan de Hermesveldlopen in ’t Bosje. Met trainer Honoré Stubbe leerde ze alle disciplines van de atletieksport en als cadet specialiseerde ze zich in de korte loopnummers: 100, 200 en 400m. Ze liep zo sterk dat ze direct in de nationale belangstelling en op 13-jarige leeftijd mocht ze deelnemen aan de Belgische kampioenschappen 200m. Ze werd vierde.

Overal de jongste

“Bij de cadetten en scholieren werd ik al geselecteerd om deel te nemen aan interlands op de 400m in heel Europa. Ik had niets te verliezen. Ik was overal de jongste en ik liep stressloos, zo veel en zo hard ik kon. Ik pakte in verschillende categorieën en afstanden goud op de Belgische kampioenschappen. Het was voor iedereen totaal onverwacht dat ik als junior, amper 17 jaar, tijdens een interland in het Italiaanse Jesolo, de limiettijd liep voor deelname aan de Olympische Spelen van Montreal.”

“Daar heb ik de reeksen overleefd en in de kwartfinales werd ik zevende met een persoonlijk record, als junior tussen de seniores, tegen de Olympische kampioene Selinska. Montreal was onvergetelijk en immens van sfeer.”

(foto FRO)

Tussen de Olympische Spelen van Montreal en die van Moskou bleef Régine Berg trainen bij Hermes met trainer Piet Bultiauw. Ze nam deel aan veel interlands en nationale stages en bleef aan de Belgische top op de 400m. Daardoor werd ze ook geselecteerd voor de 4 x 400m.

“In Montreal schoten we te kort op de 4 x 400m met ons gelegenheidsploegje met Anne-Marie Van Nuffel, Rosine Wallez en Rita Thijs”, weet Régine Berg. “Voor Moskou, waar alles streng beveiligd was door de boycot, waren we iets beter voorbereid. Onze trainer was Wilfried Geeroms en we trainden samen met de mannen, Fons Breydenbach en met de Roelantsen. Samen met Lea Alaerts, Anne Michel en Rosine Wallez stootten we door naar de finale en liepen we een mooie zeven plaats.”

“Toch zat er meer in. De Waalse Ann Michel kwam nooit met ons trainen. Ze liep als tweede en wist niet dat ze na haar eerste 100m naar de binnenbaan mocht komen. Onze recordtijd van Moskou werd pas in 2018 verbroken door de Belgian Cheetahs en ook mijn record op de 400m sneuvelde dat jaar.”

Topjaren

Na haar twee Olympische Spelen leverde Régine Berg ook nog schitterende prestaties op de 800m en indoor op verschillende afstanden. Ze beleefde haar topjaren. “Op de Memorial Van Damme heb ik een derde plaats behaald en op de 800m liep ik twee Belgische records. Ik trainde indoor in de galerijen van de Thermen te Oostende. Op de 400m indoor stond ik hoog op de wereldranglijst.”

“Ik heb ook in Flanders Expo indoor getraind. Ik was een trainingsbeest. Ik trainde soms twee keer per dag. Op de 400m indoor nam ik deel aan EK’s en WK’s. In Göteborg 1984 heb ik drie keer het Belgisch record verbeterd. In Parijs 1985 stond ik op het podium met zilver! Indoor liep ik altijd de finale, maar goud was niet weggelegd voor mij.”

“Op vraag van Wilfried Meert waagde ik vanaf 1985 ook mijn kans op de 800m. Wonder boven wonder heb ik op deze afstand enkele Belgische records gelopen. Mijn scherpste tijd: 2.01.21, uit 1987, heeft stand gehouden tot in 1998. Tot 1990 heb ik op topniveau meegestreden. Door een nieuwe blessure aan mijn achillespees, in 1999, zat mijn atletiekloopbaan erop. Trainer ben ik nooit geworden. Het vraagt te veel tijd en inspanning.”

Sport blijft centraal

Toen Régine klein was, voor ze met atletiek begon, ging ze elke dag zwemmen met de familie in ’t Bosje. Het sporten is haar steeds bijgebleven. “Ook op latere leeftijd, na mijn succesperiode in de atletiek, bleef ik lopen of fietsen, maximaal 8 kilometer per dag”, vertelt Régine nog.

“Samen met Hugo ga ik nu wandelen en fietsen. Sport blijft centraal staan in ons leven. We volgen alles op de voet, van amateurs tot de top, op WK’s en nu de Olympische Winterspelen in Peking!”

(FR)