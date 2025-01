Liridon Fazliu bokst voor de Belgische titel in Ingelmunster

Liridon Fazliu bokst op zaterdag 1 februari in de Ingelmunsterse sporthal voor de Belgische titel bij de welters tegen de regerende kampioen Anthony Loffet uit Verviers. “Een mooie kans die ik krijg van de Ingelmunsterse organisatoren en waar ik honderd procent zal voor gaan”, zegt Liridon.

Vorig jaar zei Liridon ons nog dat hij niet lang meer zou boksen. “Ja, maar als vader en zoon Dujardin en Peter Kerkhof een Belgische titelkamp aanbieden, kan en wil ik dat niet weigeren. Zij zijn in Vlaanderen van de beste organisatoren die boksers, die geen zware tegenstanders schuwen, veel beter betalen dan gelijk welke andere organisator.”

Liridon schat zijn winstkansen tegen Anthony Loffet op fifty-fifty in. “Anthony won 12 van zijn 16 kampen waarvan 2 met ko. Ik won 11 van mijn 14 kampen waarvan 7 met ko. En ik ben ook nog nooit, ook niet als amateur, knock-out gegaan. Mijn lichaam kan wel wat slagen verdragen. Ik kan me nu heel goed voorbereiden op die titelkamp omdat mijn partner en ik een maand extra hulp inschakelen in onze broodjeszaak ‘Paintastique’ in de Zandvoordeschorredijkstraat in Oostende. Daardoor kan ik meer tijd vrijmaken om te trainen. Dat kan grotendeels ook dankzij mijn sponsor Alain Delanghe.”

Liridon is niet van plan na die titelkamp de bokshandschoenen aan de haak te hangen. “In het voorjaar boks ik nog in Brugge. Maar ik zal met mijn manager Ezzedine Laggoune vooral uitkijken om in het buitenland te boksen en zo nog wat extra te verdienen voor ons gezin.”

Naat het BK staan nog vier profkampen op de affiche: Oshin Derieuw (37) vs Mahjouba Oubtil (Marokko), Meriton Karaxha (30, Ezzedine Laggoune) vs Younes Mehidi (Frankrijk), Leonardo Strynckx (BC Bufi) vs Djamal Hadjab (Frankrijk) en Angelo Turco (Henegouwen) vs Anthony Deloffre (Frankrijk). Er zijn ook nog vijf amateurkampen.

Staanplaatsen

Het 12de boksgala heeft plaats in de sporthal in de Bollewerpstraat 92 A in Ingelmunster. Eerste kamp om 19.45 uur.

Er zijn alleen nog staanplaatsen te verkrijgen aan 25 euro in vvk, 30 euro add: café Riva Ingelmunster (051 30 46 79) en café Den Ondank, Izegem. (IB)