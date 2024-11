Liridon Fazliu (34) wil op boksgala Koksijde wedstrijdritme opdoen

Oostendenaar Liridon Fazliu bokst zaterdag 9 november in de sporthal van Koksijde de hoofdkamp tegen de Kroaat Ivan Njegac. “Voor mij de ideale voorbereiding voor mijn kamp voor de Belgische titel in Ingelmunster tegen regerend kampioen bij de welters Anthony Loffet”, zegt Liridon. In Koksijde staan nog twee prof- en veertien amateurkampen op de affiche.

Johan Vandenhouweele van de Boksschool Koksijde organiseert deze meeting ter herdenking van Rony Van Eesvelde, die vorig jaar begin november tijdens een boksgala in Koksijde stierf. De ex-bokser trainer en coach kreeg de bijnaam Ron Beton.

Liridon Fazliu bokst de hoofdkamp. “En ik moet die winnen, anders komt mijn kamp voor de Belgische titel in februari in Ingelmunster in het gedrang”, zegt Liridon. “Maar ik ben in opperbeste conditie en dat moet lukken. Ik bokste ondertussen dertien kampen waarvan ik er tien won en twee verloor. Mijn tegenstander van zaterdag, de Kroaat Ivan Njegac (32), bokste 48 wedstrijden waarvan hij er achttien won, toch zeven met knock-out. Hij bokste wel al tegen hier goed gekende boksers als Antoine Vanackere en Meriton Karaxha. Een bokser met vrij veel verlieskampen, maar hij ging ook moeilijke tegenstanders niet uit de weg. Toch geen gemakkelijke opdracht voor mij.”

Toekomst

Liridon wil toch nog een tijdje blijven boksen. “Na Koksijde komt het Belgisch Kampioenschap in februari in Ingelmunster. Als ik daar win, dan zal dat waarschijnlijk wel één van mijn laatste wedstrijden in België zijn. Ik blijf nog wel een tijdje in actie maar als ik een wedstrijd boks, zal dat in het buitenland zijn.”

Mogmad Youssoupov (Zulte) bokst in Koksijde tegen de Kroaat Sandro Stanic én Apty Shabouev (Kortrijk) tegen de Kroaat Dario Borosa. Daarnaast zijn er nog een 14-tal amateurkampen met onder andere regioboksers Sam Vermeulen, Adrienn Vanhille, Simon Binet, Gok Osman, Shadkhel Waqas, en zwaargewicht Gor Ohanyan.

Praktisch

Het boksgala heeft plaats in de Sporthal, Zeelaan 44, Koksijde Dorp. Deuren open om 18.30 uur, eerste gong om 19.45 uur.

Tickets: staanplaats 20 euro, ringplaats 30 euro; reserveren via 0468 56 87 46, via Boksschool Koksijde op Messenger of aan de deur de avond zelf.