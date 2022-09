Lichte dubbeltwee Van Zandweghe – Colpaert eindigt twaalfde op WK

Op het WK in Racice roeiden Niels Van Zandweghe (Brugse Trimm- en Roeiclub) en Marlon Colpaert (KRNS Oostende) zaterdag in de lichte dubbeltwee de B-finale. Ze werden laatste en zo uiteindelijk twaalfde in een tijd van 6:33’33. Portugal triomfeerde met een chrono van 6:28’78. Het West-Vlaamse duo staat bekend om een eindsprint van de laatste 500 meter, maar kwam de ganse race van twee kilometer niet in aanmerking om hoger te eindigden dan die zesde stek.

Toch mogen beiden best tevreden zijn met dit resultaat. Ook al omdat ze nog geen half jaar samen roeien en Niels in aanloop naar het voorbije EK ziek moest afzeggen, waardoor Marlon er in skiff moest roeien. Het duo eindigde op minder dan vijf seconden van de zevende plaats of het Olympische selectiecriterium dat men op het WK volgend jaar moet halen voor Parijs 2024. “We hebben een mooi tornooi gevaren, maar hadden toch wat meer verwacht”, klinkt Colpaert.

Hoog niveau

“Het niveau was dit jaar echt torenhoog. We hebben grote stappen gezet. Een goed begin waar we volgend jaar op verder kunnen bouwen. Nu gaan de riemen even af. Volgend weekend is er wel het BK lange boten in Hazewinkel. Ik neem niet deel. Er zijn jammerlijk niet voldoende jongens in de club om een grote boot op niveau klaar te stomen. En Niels? Hij kiest voor een fietsvakantie”, aldus Colpaert.

Bij de lichtgewichten krijgen de Belgian Sharks straks wellicht nog meer mogelijkheden als Tibo Vyvey genezen is. De Bruggeling hersteld van een trombose. Tot eind september mag hij niet roeien. Er volgt dan een nieuwe evaluatie, met onderzoeken en dergelijke om te zien hoe zijn herstel verder evolueert.

(ACR/ Foto Vlaamse Roeiliga)