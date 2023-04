Lessenreeks Start To Run en Swissjump van start: “Spring jezelf weer in vorm met opzwepende muziek”

Dat Ichtegem al jaren een sportieve gemeente is, staat buiten kijf. Er zijn tal van bloeiende sportclubs en privé-initiatieven, en ook het lokaal bestuur doet er alles aan om de Ichtegemnaren aan het sporten te krijgen. En het lukt haar nog aardig ook, want de paasvakantie is voorbij en twee nieuwe lessenreeksen: ‘Start to Run’ en ‘Swissjump’, staan op de agenda voor de sportliefhebbers.

Haal die sportoutfit al maar uit de kast, want de paasvakantie is voorbij en dus starten er de nieuwe lessenreeksen Start to run en Swissjump. “Naar jaarlijkse traditie starten we na de paasvakantie met enkele leuke nieuwe sportlessenreeksen”, steekt schepen van Sport, Tina Ledaine, van wal. “Het prachtige lenteweer doet ons weer zin krijgen om te bewegen en dat kan met onze lessenreeksen Start to Run en Swissjump. Voor beide reeksen kan er nog ingeschreven worden via onze website.”

Start running

“Met dit programma leren de deelnemers in 10 weken tijd een aanvaardbare conditie opbouwen en 5 kilometer lopen”, vervolgt Ichtegems schepen. “Samen met de groep en de coaching van onze Krak van Ichtegem, Marino Cobbaert, wordt iedereen op een leuke manier gestimuleerd om dit gemeenschappelijk doel te halen.”

Start running gaat vanaf 17 april van start en loopt tot 19 juni, en dit elke maandag van 19.30 tot 20.30 uur in het sportcentrum van Eernegem. Deelnemen kan vanaf 16 jaar en kost 40 euro.

Swissjump

Swissjump is de nieuwste fitnesshype maar ook een waanzinnige intensieve workout, vol actie die je uitvoert op individuele trampolines. Door het springen op leuke en opzwepende muziek ben je in geen tijd terug in vorm. “Het is niet enkel goed voor het uithoudingsvermogen, maar je traint er ook je spierkracht en evenwicht mee” besluit schepen Tina Ledaine. De trampolines worden ter plaatse voorzien. Swissjump start vanaf 18 april en loopt tot 20 juni, en dit elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur in de bovenzaal van de sporthal in Ichtegem. Deelnemen kan vanaf de leeftijd van 16 jaar en kost 80 euro. (Eric Vanhooren)