Lauren Vanlerberghe uit Roeselare eerste Belgische ooit op WK voltige

Het kruim van de ruitersport trekt van zaterdag 6 tot zondag 14 augustus richting het Deense Herning voor de wereldruiterspelen. Lauren Vanlerberghe (25) uit Roeselare mag er voor het eerst ons land vertegenwoordigen in de voltige.

“Vorig jaar nam ik in Hongarije al deel aan het WK voltige, maar het wordt mijn eerste deelname aan de wereldruiterspelen”, klinkt het bij Lauren Vanlerberghe, die tienvoudig Belgisch kampioene in voltige is, een vorm van acrobatie op de rug van een bewegend paard. “In Hongarije schrok mijn paard van een cameraman in de hoek van de piste, waardoor ik in de in de tweede ronde strandde.”

Lauren vertrok afgelopen dinsdagavond met de auto richting Denemarken. Haar paard, de 14-jarige merrie Hollywood van Sophie Van Hooydonck, gaat mee in de trailer. “Deze week volgden de keuring en de officiële trainingen en zaterdag kom ik voor het eerst in actie. Zaterdag, zondag en maandag vinden de kwalificaties plaats. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben en ga met veel vertrouwen van start. Ik heb er veel zin in.”

Top 15 is doel

Lauren hoopt op de wereldruiterspelen alvast beter te doen dan op haar vorige WK-deelname in Hongarije. “Er zijn iets meer deelnemers dan vorig jaar. We zijn met veertig en de grootste kanshebbers komen uit Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en De Verenigde Staten. Mijn doel en droom is om in de top 15 te eindigen.”

“Dit seizoen ben ik al op drie verschillende paarden gestart. Samen met mijn vriend Konraad Vergauwen op ons eigen paard, op een Duits paard van een Duitse trainer en op het paard van Sophie. In overleg met mijn coaches heb ik beslist om met dat laatste paard deel te nemen omdat het op de details aankomt en mijn oefeningen iets makkelijker gaan op het paard van Sophie.”

Groeien

De voltige is bij het grote publiek niet zo bekend in België, maar Lauren merkt toch een toenemende interesse. “Ik beoefen voltige intussen al meer dan tien jaar en merk een evolutie. Zowel kwantitatief als kwalitatief is de sport aan het groeien. Het aantal competitieve leden is de jongste jaren verdubbeld en de omkadering wordt steeds professioneler. Zo hadden we junioren die deelnamen aan het EK en nu mag ik dus als eerste in voltige ons land vertegenwoordigen op de wereldruiterspelen. Dat is een grote eer en een droom die uitkomt.”

De 25-jarige Roeselaarse hoopt nog enkele jaren op topniveau uit te komen. “Hoe lang dat precies zal lukken, zal ook van mijn lichaam afhangen. Want hoe ouder je wordt, hoe meer blessures. Ik ben er wel van overtuigd dat ik voor de rest van mijn leven bij de sport betrokken zal blijven als coach. Ik heb trouwens al een tijdje een eigen club in Dadizele, waar ik heel wat voltigeurs uit binnen- en buitenland train. Dat combineer ik met 12 uur eigen training per week en freelance dactylografie in het onderwijs”, besluit Lauren.