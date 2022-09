Laatste finales zijn een feit bij VJMO en MCLB

Het einde van het motorcross-seizoen 2022 nadert met rasse schreden, de voorlaatste wedstrijd en de laatste finales zitten er op in het Oost-Vlaamse Hamme.

Hakkan Hempte uit Otegem was andermaal de beste in zijn reeksen bij de Initiatie A, dubbele reekszege en logische eindzege.

Liam Lancriet (Kortemark) was ook sterk bezig in zijn reeksen voor de Initiatie B, eveneens dubbele reeks- en eindzege. Bij deze was Ollie Van De Casteele (Brugge) ook knap bezig en behaalde een driedubbele tweede plaats.

Kyara Roelens (Zwevezele) werd vijfde in de eindstand bij de Mini-Ladies met de zesde en vijfde plaatsen.

Lewis Dedrie (Klerken) viel juist naast het podium bij de Nieuwelingen 65cc, hij werd vierde in totaal met dubbele vijfde plaats.

Bij de Nieuwelingen 85cc een vijftal West-Vlamingen binnen de toptien.

Emile Decoster (Desselgem) was knap bezig met dubbele reeks- en de eindzege.

Matto Vertongen (Avelgem) werd driedubbel tweede, en Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) driedubbel derde. Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd zesde in de eindstand met de vijfde en zevende plaatsen, en Zenzi Mortier uit Zwevezele kwam in beide reeksen als zesde onder de geblokte vlag en was daarmee zevende in de eindstand.

Ook bij de Ladies – Open was er een sterke bezetting en drukte achter het starthekken met 18 deelneemsters. Amber De Keyser uit Ruiselede viel net naast het podium als vierde in totaal na haar dubbele vierde plaats. Amy-Jo Stoop (Beernem) werd tiende in de eindstand met de elfde en zevende plaatsen. Britt Van Tatenhove (Zwevezele) maakte haar debuut in de hoogste damesreeks en werd elfde in de eindstand met de 13de en zesde plaatsen, en Shakira Brusseel (Aartrijke) twaalfde in totaal met de 12de en 9de plaatsen in de reeksen.

Bo Tytgat uit Lichtervelde stond aan de start bij de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks, hij legde beslag op de negende en achtste plaatsen, en Colin Ramon uit Zerkegem kwam als 14de en 11de onder de geblokte vlag.

Febe Devos (Deerlijk) werd driedubbel derde bij de Quads – Open.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert miste net het podium bij de Dames – Open, de jonge freule kwam als vijfde en vierde door de finish, goed voor de vierde eindstek.

Amber De Keyser (Ruiselede) legde beslag op de zesde en zevende plaatsen, goed voor de zesde eindstek, en Amy-Jo Stoop (Beernem) legde beslag op een driedubbele tiende plaats.

Een zestal West-Vlamingen in toptien bij de Nieuwelingen 250/500cc, de 19 tot 23 jarigen, met 25 aan de start.

Jeffrey Deruddere uit Tielt mocht na afloop van het ganse gebeuren naar het podium, hij werd derde in totaal na zijn tweede en vijfde plaatsen.

Joshua Dubaere (Otegem) werd vierde in de eindstand na zijn vijfde en derde plaatsen. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) kwam als vierde en achtste onder de geblokte vlag, goed voor de zesde eindstek. Zevende in totaal werd Emile Vanhaute uit Waregem, hij legde beslag op de zevende en zesde plaatsen. Guillaume Sinnaeve uit Sint Eloois Winkel werd negende in de eindstand met de twaalfde en tiende plaatsen, en zijn broer Gilles Sinnaeve werd tiende in totaal met de tiende en dertiende plaatsen in de reeksen.

Bryan Delagrense (Waregem) werd vijfde bij de Nieuwelingen A, de 23-30jarigen, hij legde bslag op de zevende en derde plaatsen in de reeksen.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) kwam als tiende en vijfde door de finish bij de Nieuwelingen B, 30-42 jarigen, hij was daarmee zesde in de totaalstand.

Een viertal regiorijders bij de Nieuwelingen C, de anciens +42 jarigen, in de toptien.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) miste net het podium, hij werd vierde in de totaalstand met de vierde en vijfde plaatsen. Stefaan De Ruyck (Tielt) kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag waarmee hij vijfde kin totaal was. Marc Kennes (Kortemark) zevende in totaal na zijn zesde en zevende plaatsen, en Francis Termote (Lendelede) achtste totaal met de negende en achtste plaatsen.

Boris Vanronaeys uit Roeselare mocht na afloop naar de hulde, hij mocht op het derde schavotje plaats nemen na zijn dubbele vijfde plaats bij de Beloften. Robbe Verbrugge (Zwevegem) werd vierde in de totaalstand met de zesde en vierde plaatsen, en Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam als derde en achtste door de finish, goed voor de zesde eindstek.

Nigel Stoop (Beernem) werd tweede in totaal bij de Junioren 250cc met de vijfde en vierde plaatsen. De derde podiumplaats was voor Aaron Spruytte uit Hooglede die als tweede en negende onder de geblokte vlag kwam. Killian Vanoverschelde (Bredene) legde beslag op de negende en achtste plaatsen en was daarmee zevende in de totaalstand. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) werd achtste in de eindstand bij de kwartliters met de elfde en tiende plaatsen.

Bij de halve-liters Junioren 500cc was er een driedubbele tweede plaats voor Gino De Schuymer uit Harelbeke, en vierde eindstek voor Jens De Bruyne (Hertsberge) die als vijfde en vierde door de finish kwam.

Nationale titel voor Nate Van Tatenhove bij de Nationalen 250cc

De jonge kerel uit Zwevezele is Kampioen van Belgie bij de Nationalen 250cc, de kwartliterklasse net onder de hoogste klasse die hij volgend seizoen zal mogen vervoegen. Nate kende nochtans zijn beste dag niet afgelopen zondag, hij werd pas vijfde in de eindstand na zijn tweede en vijfde plaatsen.

Broer Seth Van Tatenhove (Zwevezele) is de nieuwe vice-kampioen bij de Nationalen 250cc, hij werd zondag in Hamme dagwinnaar na zijn derde plaats in de eerste reeks en reekswinst na de pauze.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors, en Kristof Calus (Heestert) driedubbel derde.

Avo Tack uit Oostrozebeke mocht na afloop naar de hulde, hij mocht plaats nemen op het derde schavotje bij de Internationalen 250cc na zijn derde en vierde plaatsen.

Damon Tanghe (Ooigem) kwam als vijfde en zesde door de finish bij de Inters 250cc, goed voor de vijfde eindstek.

Jorne Tytgat (Gullegem) werd driedubbel tweede bij de Internationalen 500cc, de hoogste klasse, Jorne kwam in beide reeksen als tweede door de finish.

Mattis Meersschout (Wingene) werd driedubbel derde. Junior Decouter (Kortemark) vierde in de eindstand met de vijfde en zevende plaatsen, en Jens Bleyaert (Dudzele) vijfde in de totaalstand na zijn dubbele achtste plaatsen.

Stanley Vertstraete uit Zerkegem werd als enige Inter B zowiezo winnaar, hij legde beslag op een dubbele 15de plaats bij de Internationalen.

Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke uit Kachtem en Oostrozebeke, de kersverse nationale kampioenen in de serie A, waren andermaal veruit de beteren en pakten dan ook uit met dubbele reekszege en hun zoveelste eindzege en de bloemen en grootste beker.

Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) werden derde in totaal uit groep A.

Daen Valcke uit Oostrozebeke reed voor de gelegenheid nog eens met zijn vrouwtje Ines Delmotte, en dit met succes. In de groep kwamen zij als vierde door de finish, als winnaars in groep B.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem – Mol) kwamen als vijfde door de finish, als tweede uit groep B.

Maxim Moenaert – Loid Bekaert (Gistel-Oostrozebeke) werden derde uit groep B.

Volgende afspraak op 8 en 9 oktober bij de VMCF te Lommel, en de ‘Sluitingsprijs’ voor VJMO en MCLB op 15 en 16 oktober in het Oost-Vlaamse Sinaai.