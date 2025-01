Kurt en Vincent pakken wereldtitel paradarts in Engeland

In het Engelse Chelmsford vond het wereldkampioenschap darts voor mensen met een beperking plaats. Twee West-Vlamingen vielen er in de prijzen.

Kurt Vandekerckhove uit Torhout behaalde er de titel in de categorie staand. In de finale was hij met 5-2 sterker dan een andere Belg, Danny Paspont.

In de categorie zittend was de wereldtitel voor Vincent D’Hondt uit Passendale. Hij won in een spannende finale met 5-4 van de Brit Darren Kennish. Vincent schakelde voordien in de halve finale zijn goede vriend en Bruggeling Serge Van Belle uit met 4-1. Beiden grepen enkele weken geleden samen de wereldtitel G-darts in koppel. Zowel Kurt als Vincent volgen overigens zichzelf op als individueel wereldkampioen. (ACR)