Kurt Delahousse neemt deel aan BK darts

In GC Kleine Boom in Putte heeft in het weekend van 4 en 5 januari het Belgisch kampioenschap darts plaats. Het aantal voorinschrijvingen ligt net als vorig jaar bijzonder hoog. Er zijn nu al 757 deelnemers. Kurt Delahousse uit Oostkamp is een van hen.

Aan het BK nemen grote namen deel zoals Mario Vandenbogaerde, Robbie Knops, Brian Raman, Ronny Huybrechts en Andy Baetens. Kurt Delahousse is op het BK darts niet aan zijn proefstuk toe. Hij nam al meermaals deel, met uitzondering van vorig jaar omdat hij dan aan het revalideren was van breuken in zijn been. “In het verleden kwam ik uit voor de nationale dartsploeg. Ik heb daarna een tijd niet meer gespeeld om dan terug te beginnen”, vertelt hij. Dit jaar is het voor Kurt uiteraard de bedoeling om zo hoog mogelijk te geraken. “Dat is toch mijn verwachting. Zo hoop ik net onder de top van België te eindigen, of bij de laatste acht. Gemakkelijk zal het niet worden, want er is de deelname van vele PDC-Belgen.”

Meer tijd voor darts

Kurt is beroepsvisser op zijn boot vanuit de haven van Nieuwpoort. Met zijn 57 jaar is hij dit stilaan aan het afbouwen en wil hij zal dan meer vrije tijd hebben om aan darts te doen en te trainen. “Nu speel ik in competitie, met DC Passion for Darts uit Meulebeke. Voorheen was dat in Brugge. Het gaat nu om een kleinere competitie, zij het wel met zwaardere tegenstanders. Betere spelers”, vindt Kurt.

Vaak winst

“In Brugge dien je met vier te zijn. Waar ik darts is het verplicht om met acht te zijn. Voorheen deed ik ook veel buitenlandse tornooien, zoals in Ierland. Er was ook de deelname aan de Europacup en in 2006 heb ik als eerste Belg in koppel Open Antwerp gewonnen. In dat jaar deed ik ook mee aan de World Masters. Mijn betrachting is om in 2025 kwalificaties te behalen zodat ik WDF kan spelen.”

Het gaat alvast de goede richting uit voor de dartsspeler. “De laatste 15 tornooien die ik speelde, voornamelijk in West-Vlaanderen, heb ik er 12 gewonnen.” (ACR)