Kurt Deklerck wint rolstoelsnookertornooi in Trickshot Brugge

Dinsdag was het verzamelen geblazen in Trickshot in Brugge voor het laatste 9-balltornooi van 2022 voor rolstoelspelers. Bruggeling Kurt Deklerck won de finale met 3-0 van Michel Cant. Jurgen Morel eindigde op derde plaats na 3-1 winst tegen Kenny Vangampelaere.

Het is de 284ste overwinning van Bruggeling Kurt Deklerck. De sfeer onder de deelnemers was erg gemoedelijk te noemen. Ook de vele supporters waren op de afspraak om het spektakel te komen bewonderen. “Wie als rolstoeler interesse heeft om het poolbiljarten ook eens te proberen, is altijd welkom”, geeft de organisatie nog mee. (FRO)

Info: k.deklerck@telenet.be.