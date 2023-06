KRNSO met nieuwe skiff voor Marlon Colpaert: “En nu maar hopen op Parijs”

Zondagvoormiddag werd een nieuwe skiff ter beschikking gesteld van Marlon Colpaert, KRNSO-lid en kandidaat deelnemer aan de Olympische Spelen 2024 in Parijs.

“We zijn blij dat we, met de steun van de hele club, en enkele sponsors, een nieuwe boot kunnen ter beschikking stellen van ons paradepaardje, Marlon Colpaert”, legt hoofdtrainer Jeroen Neus uit. “Het is de bedoeling dat Marlon met het beste materiaal deelneemt aan trials en eventuele selecties. Het is een super moderne, lichte boot van een Italiaanse ontwerper, de specialisten op het gebied van lichtgewicht boten.”

Blessuregevoelig

“Marlon moet ondertussen blijven verder werken om zijn selectie voor Parijs af te dwingen. Hij was tweede op de trials. Er woedt nog altijd een felle strijd, met vier roeiers, voor twee tickets, één boot, voor deelname aan de Olympische Spelen. Niels Van Zandweghe, Thibo Vyvey, Miel Blommaert en Marlon Colpaert strijden in twee boten. Lichtgewichten zijn zeer blessuregevoelig. Er kan nog van alles gebeuren. Ik verwacht de beslissing omtrent de selecties voor Parijs, pas eind mei, begin juni 2024.”

“Deze week vertrekt Marlon op stage naar Varese en neemt er deel aan Wereldbeker 2, in dubbel met Niels Van Zandweghe. Begin juli volgt Wereldbeker 3 en in september het WK in Belgrado. De Olympische Spelen in Parijs gaan door in juli 2024.”

“We zijn ook fier met de 5de plaats op het EK van junior Marit Janssens. Hopelijk kan ze ook haar selectie afdwingen voor het WK in Parijs, begin augustus, op de Olympische baan.” (FRO)