KRNSO heeft groot aandeel mooie overwinning met U19 dames

De Belgian Sharks hebben in het Italiaanse Varèse een straffe zege binnengehaald. De dubbelvier dames U19 kwam aan de start met drie Oostendse roeisters en eindigden op de eerste plaats voor Noorwegen, Nederland en Duitsland. Verder was er ook een mooie tweede plaats voor Robbe Boucquez bij de U15 skiff jongens. Marlon Colpaert haalde samen met Niels Van Zandweghe een zesde plaats bij de dubbeltwee heren.

De Belgian Sharks namen na de stage in het Italiaanse Varèse deel aan de Memorial Paolo d’Aloja regatta in Piedeluco. Marlon Colpaert (KRNS Oostende) en Niels Van Zandweghe (Brugse TR) kwamen aan de start bij de zware dubbeltwee heren. Onze lichte heren hadden de weersomstandigheden vandaag niet mee. Ze moesten zich uiteindelijk tevreden stellen met een 6de plaats tegen de zware jongens. Morgen roeit Marlon Colpaert in dubbeltwee zware heren met Andries Aaron en Niels Van Zandweghe vormt een duo met Tibo Vyvey.

Regatta Gentse RS

KRNSO was ook present met meerdere roeisters en roeiers op de sterk bezette internationale regatta van de Gentse RS.

De nationale Belgische dubbelvier dames U19 kwam aan de start met drie Oostendse roeisters. Met Astrid Franken, Marit Janssens Cato Vanheste behaalde België een schitterende overwinning tegen de buitenlandse ploegen uit Noorwegen, Nederland en Duitsland.

Er was ook een knappe 2de plaats voor Robbe Boucquez in skiff jongens U15, met 29 deelnemers. Enkel de Nederlander uit Gouda was iets te sterk. Mooie 4de plaatsen waren er in de dubbeltwee heren U19 met Tibe Peene en Thim De Blauwe; in skiff jongens U17 met Lander Onraedt; in de dubbeltwee meisjes U13 met Camille Laloo en Lotte Vermeire, en in skiff dames met Eline Van Loke.

Ook was er een vijfde plaats voor de dubbeltwee lichte dames met Lien Boucquez en Laura Ryckaers, beiden nog junior. KRNSO mocht ook ereplaatsen noteren voor Phoebe Dewitte (5de bij de meisjes skiff U17/U19); voor Trever Dewulf (14de op zijn eerste internationale wedstrijd in skiff U13) en voor Quinten Barbez (10de in skiff lichte heren.(FRO)