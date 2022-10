KRNS Oostende grijpt drie nationale roeititels

In Hazewinkel had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap roeien in lange boten plaats.

Voor de Brugse Trimm- en Roeiclub waren Niels Van Zandweghe (na het WK met vakantie) en Tristan Vandenbussche (licht geblesseerd aan de knie) er niet bij. Tibo Vyvey (KR Brugge) liep eind juli tijdens het WK U23 een trombose op. Hij is nog aan het revalideren en het gaat het de goede richting uit. Experten voorspellen dat de Bruggeling half november opnieuw zou kunnen roeien. Ondertussen mag hij het sporten stilaan opbouwen met fietsen, lopen en zwemmen. Ook Marlon Colpaert (KRNS Oostende), die aan het voorbije WK deelnam, ontbrak. Vele clubgenoten van hem, en dan vooral dames, kwamen op het nationaal kampioenschap wel in actie en waren goed voor onder andere drie titels.

Dit zijn de podiumplaatsen voor KRNS Oostende en KR Brugge:

Juniores Meisjes U19.

Acht met stuurvrouw:

1. KRNS Oostende :06:53.73 (Boucquez L / Ryckaerts L / Van Belle S / Declercq J / Vanheste C / Janssens M / Francken A / Neus E / Cox : Colpaert N).

2. KR Club Gent :06:58.99.

Juniores meisjes U19.

Dubbelvier:

1. KRNS Oostende (Neus/Francken/Vanheste/Janssens) 7:20.29.

2. KRNS Oostende :7:24.80.

3. Gentse RS 7:28.85.

Masters dubbel vier:

1. KRNS Oostende (De Ruyter J / Symoens T / Lambregt H / Rommelaere G) 03.17.96.

2. KR Brugge: 3:37.59.

Seniores mannen:

Vier zonder stuurman:

1. KR Sport Gent :06:09.73.

2. KR Brugge :06:11.17.

Juniores jongens U19.

Vier zonder stuurman:

1. KR Club Gent :06:27.65.

2. TRT Hazewinkel :06:30.72.

3. KR Brugge :06:32.82.

Seniores vrouwen.

Acht met stuurvrouw

1. Gentse RS :06:50.91.

2. KRNS Oostende :06:58.01.

3. KR Sport Gent :07:05.63.

Vrouwen lichtgewicht.

Dubbelvier:

1. KR Club Gent :07:13.49.

2. KRNS Oostende :07:23.19.

Mixte U19.

Dubbelvier:

1. Gentse RS :06:33.91.

2. KR Brugge :07:01.87.

Seniores mannen.

Dubbelvier:

1. Gentse RS :6:14.54.

2. KR Brugge :6:29.21.

3. Antwerpse RV :6:36.32.

Acht met stuurman:

1. KR Club Gent :5:55.47.

2. KR Sport Gent :5:56.17.

3. KR Brugge :5:59.48.

Seniores vrouwen

Dubbelvier:

1. Gentse RS :7:01.12.

2. KRNS Oostende :7:08.04.

3. UN Bruxzelles :7:13.82.

Vier zonder stuurvrouw:

1. KR Club Gent 7:18.89.

2. KRNS Oostende 7:22.91.

(ACR)