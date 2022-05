KRB Jabbeke is landskampioen krachtbal: “Zonder ambities gestart”

KRB Jabbeke heeft op de voorlaatste speeldag de topper tegen rechtstreeks titelconcurrent Assebroek gewonnen. Door deze overwinning is het de nieuwe landskampioen na een foutloos parcours. Kers op de taart is ook de titel van het beloftenteam.

“Voor ons was het koffiedik kijken hoe het seizoen zou verlopen”, vertelt coach Vincent Mahieu. “Na twee coronajaren wilde ik met een brede kern spelen en de jonge gasten kansen geven. Zo is Tim Versyck, die een eigen restaurant opgestart heeft, niet elke week beschikbaar. Daardoor kon de jonge Tim Vandamme samen met zijn broer Tomas in ons fanionteam spelen.”

“We begonnen zonder ambities, maar op de eerste speeldag wonnen we verrassend op het veld van titelkandidaat Sint-Michiels. Deze overwinning gaf ons een boost, waardoor we ook doorheen het seizoen groeiden. Na het uitvallen van achterspeler Hendrik Baert kon Thebo Vyncke zijn talent tonen. Toen ook verdediger Hans Meire uitviel, kon ik nog anderen een kans geven.”

Brede kern

“Het voordeel is wel dat ik een brede kern heb die zeer competitief is. Hun titel in de beloftenreeks zegt dan ook heel veel. Ons seizoen is nog niet ten einde. In de halve finale wacht ons opnieuw Assebroek. Benieuwd of we dan zonder Tim iets kunnen rapen. Maar ik ben nu al heel tevreden met onze titel. We wonnen deze al eens eerder, maar pas na het spelen van play-offs.”

“Nu waren we ongeslagen in de reguliere competitie en konden we ook moeilijke wedstrijden tot een goed einde brengen”, besluit Vincent.

(JV)