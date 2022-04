Koninklijke Roeivereniging Brugge trekt naar BK korte boottypes

Zaterdag 23 en zondag 24 april heeft in Hazewinkel het Belgisch kampioenschap roeien in korte boottypes plaats. Ook bij de jongeren wordt er gestreden voor de eer. De Koninklijke Roeivereniging Brugge is alvast met een zeer ruime delegatie aanwezig.

Bij de juniores, seniores en de C- en D-roeiers, of vanaf de leeftijd van 13 jaar, zijn er voor de KRB circa veertig inschrijvingen. De jongste roeiers kunnen punten verzamelen voor de Beker van België. De roeier met de meeste punten krijgt dan op het eind van het jaar een trofee. Vanaf de U19 wordt er wel geroeid om de nationale titel, zij het enkel in skiff en in dubbel.

“De wedstrijden in skiff zijn tevens gekoppeld aan de trials, op vraag van de bondscoach Axel Müller”, weet Piet Graus als trainer bij de KRB.

Seatraces in dubbel

“Ongeveer acht tot tien roeiers in elke categorie en bij de seniores vermoedelijk de eerste zes gaan ook een ticket krijgen om seatraces in dubbel tegen elkaar en met elkaar te doen. Die zullen plaatshebben om daarna uiteindelijk een selectie en de sterkste combinatie binnen de nationale ploeg te bepalen.”

Tibo Vyvey gaat het komende roeiseizoen sowieso in skiff verder doen, met een deelname aan onder andere wereldbekers, het EK en WK U23. Na al zijn wedstrijden in het buitenland zal worden bepaald of hij eventueel in een dubbel gaat met Niels Van Zandweghe (BTR) of met Marlon Colpaert (KRNSO) of dat zij beiden in dubbel zullen roeien.

Onlangs in Italië na hun stage in Varese namen naast Tristan Vandenbussche, ook Niels en Tibo deel bij de zwaargewichten, in een dubbel omdat hun gewicht samen te hoog lag.

Potentieel

Verder is er bij de KRB de deelname van onder anderen Rowan Leys en Lucas Karambizi. Bij de junioren zijn er Bert Verkest en Brecht Smessaert en Lucas Depla. “Hij heeft in Gent een hele goede wedstrijd geroeid”, vindt de trainer.

“En toch wel heel verrassend. Hij moet nog 15 jaar worden. Zijn kompaan Alexander Cornette is dan weer een goede roeier voor de dubbel. Sofie Dekoninck Denys heeft ondertussen reeds enkele trainingskampen achter de rug. Zij roeide pas vorig jaar haar eerste wedstrijd, maar is iemand met potentieel”, besluit Piet Graus.

(ACR)