Koen Saver neemt in Blankenberge deel aan BK biljarten

Vanaf zondag 5 januari 2025 vormt het Casino Blankenberge een week lang het decor voor het BK Biljart Multidisciplines. Koen Saver uit de badstad neemt er deel aan de discipline driebanden. “Mijn verder ontwikkeling als biljarter is er. In die zin wil ik dan ook mijn ambities bijstellen.”

Koen Saver (39) begon op zijn twaalfde met biljarten. Hij is intussen 27 jaar lid van de Kon. Brugse Biljart Club en speelt met het eerste team van de club in eerste afdeling. In 2023 maakte hij zijn vuurdoop op het BK. “Ik heb die ervaring al op zak. In vergelijking met toen is mijn niveau gestegen. Dit wordt door andere spelers bevestigd en dat is leuk om te horen”, vindt de Blankenbergenaar. “Het is een proces van jaren. Maar ik merk dat ik in het driebanden verbeterd ben. Ik zou op het BK graag de groepsfase overleven door bij de eerste twee van mijn poule te eindigen. Ik heb er vertrouwen in dat dit kan.”

Cruciale momenten

Vorig jaar was Koen er niet bij in Blankenberge. “Je selectie hangt af van het jaar voordien en in 2023 had ik niet voldoende gepresteerd, zij het tijdens de cruciale momenten. Ik kon niet meedoen aan het kampioenschap van de ereklasse, wel aan die van de hoofdklasse. Daar wilde ik zeker de finale spelen. En dat is toen ook gelukt, met zelfs de eindwinst.” Het BK driebanden begint in acht poules van vier spelers. Koen Saver speelt in zijn groep tegen eerstgerangschikte Davy Van Havere (De Leug). “We kennen elkaar van in de jeugd. Hij heeft zich in het driebanden eerder ontplooit dan ikzelf. Mijn tweede tegenstander is Kurt Ceulemans van de club in Lier en de zoon van Raymond. Kurt ken ik van in het bestuur dat TBS-tornooien organiseert. We hebben dat al in Brugge gedaan. Volgend jaar zou daar opnieuw een dergelijk tornooi komen.”

Goede kansen

De laatste man in de poule van Koen is Tom Persijn (BC Zevenbergen). “Ik heb onlangs in Nederland tegen hem gespeeld. Jammerlijk verloren. Op het BK schat ik mijn kansen goed in tegen mijn drie tegenstrevers, al moet ik hiervoor wel mijn beste niveau halen. (ACR)