Koen Naert kan niet overtuigen bij halve marathon in Malaga

Koen Naert heeft zondag vrede moeten nemen met 1u03:45 in de halve marathon in Malaga, die door zijn sponsor Asics in het leven was geroepen. De Europese marathonkampioen bleef meer dan twee minuten boven zijn persoonlijk record.

De ambitie van Naert in Malaga was om zijn persoonlijk record van 1u01:38 bij te stellen dat hij vorig jaar in Dresden liep, maar daar kwam hij uiteindelijk niet bij in de buurt. Hij liep stevige trainingsachterstand op door een longontsteking. Het grote doel van Naert is dit jaar om zijn Europese marathontitel te verlengen op het EK atletiek in München in augustus.

De winst ging zondag naar de Marokkaan Mohamed Reda El Araaby in 59:53. Bij de vrouwen was de Ethiopische Yeshi Kalayu de beste in 1u07:28.