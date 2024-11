Knut Vyvey trekt naar Nieuw-Zeeland voor het WK Ironman 70.3: “2024 was echt een goed jaar”

Knut Vyvey trekt op zondag 8 december naar Taupo in Nieuw-Zeeland, waar hij het weekend nadien deelneemt aan het WK Ironman 70.3 over de halve afstand. “Ik doe er echt alles aan om daar goed aan de start te komen.”

Knut Vyvey, broer van de Brugse olympische roeier Tibo Vyvey, wilde in 2023 in Barcelona een ticket voor het WK 70.3 bemachtigen. Omwille van een lekke band lukte dat niet. In Valencia eerder dit jaar volgde een herkansing met de twintigste plaats in de leeftijdsgroep 30-34 jaar. Voldoende voor een kwalificatie voor het WK.

Blijven trainen

Knut, werkzaam bij de politie, heeft richting Nieuw-Zeeland onder begeleiding van zijn trainer Jesse Van Nieuwenhuyse een heuse voorbereiding achter de rug. “Dat moest wel, want het WK valt zeer laat in het seizoen. Dat wordt zwaar onderschat. Het is van blijven trainen, in niet echt gunstige weersomstandigheden. Veel Europeanen zouden om die reden ook afgezegd hebben”, weet de 33-jarige Oostendenaar, die in augustus deelnam aan de IM in Kopenhagen. “Met een tijd van 9 u. 20’ heb ik er een mooie prestatie neergezet. Meteen daarna ben ik gehuwd met Stephanie en heb ik een dag of tien rust genomen.”

Net voor de zomer had Vyvey zijn beste prestatie ooit: een derde plaats in de halve triatlon van Terheijden (Nederland). “Er was nog een top tien plaats in de halve van Moulin de Boiron in de Ardennen. Het is echt wel een goed jaar geweest”, vindt hij als lid van triatlonclub Café Vitesse.

Huwelijksreis

Vanaf half september begon voor Knut de opbouw voor het WK. “Ik wil daar in de eerste plaats genieten. Stiekem hoop ik in de betere helft in mijn leeftijdscategorie te finishen.” Een trip naar Nieuw-Zeeland dient ook gefinancierd te worden. “Mijn zus Kaat en schoonbroer Robin hebben met Kiekeboek een papierhandel in Beernem. Samen met hen zijn we daar een snoepverkoop gestart. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd. Daarnaast dank ik mijn sponsors, die dit mee mogelijk maken. Mijn vrouw gaat ook mee. We maken er onze huwelijksreis van”, knipoogt Knut. (ACR)