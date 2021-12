Kevin en Glenn Brysbaert (FLAC Hoppeland) lopen wekelijks tot 80 km: “Samen met broer op podium”

Het looptalent kregen de broers Kevin en Glenn Brysbaert uit Westvleteren van hun pa Wim en het doorzettingsvermogen van ma Lucrèse. Kevin hoopt nog een marathon te lopen in 2 u. 30, Glenn een halve marathon in 1 u. 20.

Kevin Brysbaert (31) is net geen 20 jaar bij FLAC Hoppeland aangesloten. “Mijn zus Romina trainde er reeds en ik ben haar gevolgd. Ik heb graag veel afwisseling en loop graag alle wedstrijden op de weg, strand en trail. Ik train zes keer per week met ongeveer 80 kilometer en tijdens een marathonvoorbereiding 110 kilometer. Als het mooi weer is doe ik ook een fietstraining van 110 kilometer. Vroeger heb ik nog trainingschema’s gevolgd voor marathons. Nu doe ik de woensdagtraining mee met de club en doe ik de rest van de dagen mijn eigen zin. Ik weet al na die jaren hoe ik moet trainen. Dit jaar heb ik al vier overwinningen die ik allemaal even mooi vind. Het was wel extra leuk om dit jaar samen met mijn broer op het podium te staan in de Kermisjogging in Poperinge. Na twee keer de Wings For Live met ongeveer een 50-tal kilometer heb ik al acht officiële marathons gelopen en ook een marathon alleen tijdens de coronaperiode. Mijn eerste twee waren heel goed. Tijdens de IFF-marathon was ik daarna een half jaar geblesseerd. Daarna volgden enkele marathons waar het te warm was en heb ook enkele keren problemen gehad met mijn voeding.”

Mijn doel is om ooit eens de 100 kilometer te lopen – Glenn Brysbaert

Dankzij drie hazen voor de eerste Nederlandse dame kon Kevin een goede marathon in Rotterdam lopen. “We waren met 20 lopers in die groep en halfweg ben ik doorgekomen in 1 u. 17’30”. Het tweede deel heb ik nog kunnen versnellen en ben aangekomen in 2 u. 34’41”. Het weer was ook ideaal. Ik hoop mijn tijd nog te kunnen verbeteren tot 2 u. 30. Drie weken voor mijn marathon in Rotterdam had ik ook al mijn record op de halve marathon verbeterd naar 1 u. 13’32”.”

Bashir Abdi

“Na nieuwjaar loop ik de veldlopen in Eernegem, Veurne en Poperinge. Daarna zal ik trainen voor de Mondi Run in Poperinge (de vervanger van de McBride Run, red.), de marathon in Torhout en de strandlopen aan de kust in de zomer. In oktober wil ik dan een rappe marathon lopen in Amsterdam. Het is wel leuk dat ik bij de jeugd liep tegen Koen Naert en Bashir Abdi en dat zij nu zulke mooie resultaten lopen. Voor het lopen heb je veel doorzettingsvermogen nodig. Bij de jeugd was ik altijd bij de laatsten maar ik ben er altijd blijven voor trainen en heb toch al mooie resultaten gehaald.”

Doorzettingsvermogen

Glenn (25) begon te lopen toen hij 19 was. “Eerst heb ik gevoetbald maar ben ermee gestopt omdat het moeilijk paste voor mijn werk. Samen met mijn broer en zus ben ik eens mee gaan trainen bij FLAC Hoppeland en kreeg zo de smaak te pakken. Het looptalent hebben we mee van beide ouders. Het doorzettingsvermogen hebben we van ma Lucrèse en het looptalent van mijn pa Wim, die gevoetbald heeft. Eigenlijk loop ik liefst van al de halve en de hele marathon. Mijn doel is om ooit eens de 100 kilometer te lopen. Normaal train ik vier of vijf keer per week met in totaal een afstand van 60 tot 70 kilometer en in marathonvoorbereiding loop ik 90 of 100 kilometer per week. Ik ga altijd op woensdag naar de clubtraining en ook op zondag probeer ik de training te volgen. Ik probeer ook de stabilisatieoefeningen te volgen op maandag of vrijdag. Overwinningen heb ik nog niet behaald maar ik geniet van elke training en elke wedstrijd.”

Nooit gedacht

Glenn heeft reeds drie marathons gelopen. “Twee keer Rotterdam en een keer Wevelgem. De eerste keer Rotterdam wist ik eigenlijk nog niet wat op me afkwam en was ik heel tevreden met mijn eindtijd van 3 u. 11. Mijn tweede marathon was in Wevelgem en wilde ik onder de 3 uur lopen maar door de stress en de druk die ik mezelf maar ook anderen me oplegden en ook de warmte heb ik toen mijn doel niet kunnen bereiken. Iets wat vier weken later wel lukte in Rotterdam. Ik ben daar de dag van mijn 25ste verjaardag gestart zonder ambitie en druk. En met ideale weersomstandigheden heb ik toen een tijd van 2 u. 57 gelopen. Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden.”

“Mijn eerste ambitie is de halve marathon te lopen onder de 1 u. 20. Mijn besttijd nu is 1 u. 21’18”. Op 10 april hoop ik mijn tijd op de marathon te verbeteren in Rotterdam maar vooral weer te genieten van de sfeer rond het parcours. Ik voel me goed bij de club omdat ik daar enkele goede loopvrienden heb en dit motiveert me om te gaan trainen. Tijdens de coronapandemie heb ik bijna iedere zondag afgesproken om samen te lopen met enkelen van de club. Mijn tip voor andere lopers is eigenlijk heel simpel: geniet van elke training en wedstrijd!” (Kristof Baes)