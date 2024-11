Karateclub Funakoshi brengt hulde aan zijn twee jeugdige toppers

In de dojo van de stedelijke sportaccommodatie hebben het bestuur en een groep leden van karateclub Funakoshi hulde gebracht aan twee jonge toppers van de vereniging: Meren Vermeersch uit Ruddervoorde en Naemi Cappelle uit Torhout.

Op de Vlaamse JKA-kampioenschappen in Lede werden beiden bij de cadetten kampioen in het kata: Meren uiteraard bij de jongens en Naemi bij de meisjes. Bovendien won Meren het kumite en kroonde zich op die manier tot algemeen Vlaams JKA-kampioen. Op de Belgische kampioenschappen in Braine-l’Alleud werd Meren eveneens algemeen kampioen dankzij een eerste plaats in het kata en een tweede plaats in het kumite. Ook Naemi presteerde sterk en werd tweede in het kata. Op de foto vooraan links Naemi en naast haar Meren. Staande rechts voorzitter Peter De Grande.