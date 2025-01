Karate Klub Knokke succesvol op West-Vlaams kampioenschap

Afgelopen zondag trokken drie leden van Karate Klub Knokke naar Desselgem om deel te nemen aan de jaarlijkse West-Vlaamse kampioenschappen. Daar toonden zij zich van hun sterkste en meest technische kant, met succes. “Hun vele trainingen en volharding wierp vruchten af en ze behaalden in verschillende disciplines, prachtige podiumplaatsen”, zegt voorzitter Ann Vantorre.

Kilian Timmerman (22) was goed voor zilver in kata en brons in kumite. Maëlle Jacobs (17) behaalde brons in kata en brons in kumite en Felipe Muyllaert (16) was goed voor zilver in kata. Door deze mooie resultaten mogen deze karateka’s naar het Vlaams Kampioenschap dat in oktober plaatsvindt. (ACR)