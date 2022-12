Julie Voet loopt naar knappe 22ste plaats op EK veldlopen in Turijn: “Ik heb hier echt enorm van genoten”

Zondag werd in het Italiaanse Turijn het EK veldlopen georganiseerd. Op een mooi, maar loodzwaar parcours stond bij de junioren meisjes ook één West-Vlaamse atlete aan de start. Julie Voet liep een schitterende wedstrijd en finishte als eerste landgenote op een knappe 22ste plaats. “Zoveel beter dan ik had durven dromen”, klinkt het.

Julie Voet beleeft een uitstekend winterseizoen. Op de CrossCup-manches in Mol en Roeselare toonde ze al haar uitstekende vorm en ze droomde ervan om haar kunnen ook eens in een internationaal veld te kunnen tonen. Op het EK veldlopen in Turijn kreeg ze eindelijk die kans en die greep ze met beide handen. Ze startte met heel veel lef en liep kort na halfweg zelfs in tiende positie. “Ik voelde me heel goed en heb het aangedurfd om behoorlijk vooraan post te vatten”, zegt ze.

“Ik wist vooraf niet goed wat ik moest verwachten. Ik dacht dat een plaats in de top 50 al heel mooi ging zijn, maar een 22ste plaats is veel beter dan ik had durven domen. Eventjes dacht ik dat in de top 20 zat, maar ik ben zeer tevreden met mijn prestatie.”

Zwaar parcours

Het parcours was voor iedereen zoveel zwaarder dan vooraf was gedacht. De stevige helling in drie delen, het lopen door het kasteel en de verraderlijke afdaling. Het had allemaal een grote spektakelwaarde, maar voor de atleten zelf was het afzien. “Het was heel zwaar”, gaat ze verder. “Tijdens de eerste grote ronde ging ik behoorlijk snel de helling op en haalde ik heel wat atletes in, maar het afdalen is niet echt mijn ding en daar verloor ik steeds wat plaatsen. Ach het was gewoon genieten. Ik ben zo blij dat ik eindelijk eens mijn land mocht vertegenwoordigen op een kampioenschap.”

Het plezier straalde af van de atlete uit Boezinge, die de andere Belgische juniores na de aankomst in de armen vloog. Marie Bilo kwam als 27ste door de finish en eerstejaars Hannah Enkels werd knap 34ste. Enkel Charlotte Penneman kon met 70ste plaats niet overtuigen, maar die kon ziekte als excuus inroepen. “Het was een fantastische ervaring om dit kampioenschap mee te maken. De beleving errond, de wedstrijd … het smaakt allemaal naar meer”, besluit Voet. Daar draait het immers allemaal rond en haar prestatie is een bewijs dat jonge talentvolle atleten op een dergelijk kampioenschap een kans moeten krijgen.

(GD)