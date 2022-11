Judoschool Marcel Degroote trekt twee trainers van formaat aan: “Het beste uit iedere judoka halen”

Judoschool Marcel Degroote kon al uitpakken met lesgevers met hoge dangraden en daar komen Kevin Desloover bij als nieuwe hoofdtrainer en Kenneth Van Gansbeke als lesgever. “We hebben zeer veel respect voor de recreatieve judoka’s. Zij die in competitie gaan, krijgen eveneens de volle aandacht en steun.”

Marcel Degroote, de stichter van de judoschool, is 8ste dan, zijn echtgenote Annie Witvoet 6de dan en Rudy Everaert 5de dan. “Met de kennis en jaren ervaring van Kevin, Kenneth en de anderen willen we onze club opnieuw op stevige fundamenten zetten. Want door corona hebben we een heel moeilijke periode achter de rug”, zegt Rudy Everaert. “Na twee jaar onzekerheid hebben we onze vaste stek terug, in de mattensportzaal De Valkaart in Oostkamp.” Waar men dienst kan doen op Kevin Desloover als een nieuwe hoofdtrainer. Hij is trainer A met een zwarte gordel 5de dan. Naast hem hebben ze in Oostkamp nog een nieuwe trainer kunnen aantrekken, ex-profjudoka en topper Kenneth Van Gansbeke.

Internationale carrière

Van Gansbeke is afkomstig uit Nevele, maar woont nu in Sint-Pieters Brugge. Hij bouwde aan een internationale carrière in het judo: derde op het EK voor beloften, brons op het WK junioren en bij de senioren was hij goed voor negen wereldbekermedailles.

Kenneth Van Gansbeke is ook assistent-coach bij de nationale ploeg U21, zij het binnen de Waalse federatie. Hij behaalde zijn diploma als algemeen trainer B, maar hij is tevens instructeur bij defensie, waar hij aan de marine sportlessen geeft. Zijn insteek bij de judoschool in Oostkamp ligt vooral bij de judoka’s die aan competitie doen.

“Ik werk bij defensie in Brugge, mijn echtgenote is van Brugge en ik ken Rudy al lang. Van bij de Vlaamse Judofederatie en ik volgde nog stages bij hem tijdens de FEDES-judokampen. Hij vroeg mij of ik in deze judoschool wou lesgeven. Het is een club die competitief is ingesteld. Dat heeft mij in die zin wel aangetrokken.”

Competitie

“Mijn interesse hier ligt hoger dan bijvoorbeeld om mijn dangraden te verhogen. Mijn doel is om het beste uit iedere judoka te halen, die vooral op competitievlak wil doorgroeien. Ik zie dat op langere termijn. Er is een groep die al grotendeels gevormd is, maar als daar de jongere judoka’s bijkomen heb ik daar nog iets meer invloed op. Hoe jonger je hen bij je hebt, hoe meer je hun kunt bijleren”, besluit Van Gansbeke.