Judoclub Neko Ieper organiseert weer PK voor jeugd: “Met vier judoka’s uit eigen club”

Zondag staan ongeveer 300 jonge judoka’s op de tatami van de Ieperse sporthal voor het PK. Judoclub Neko Ieper staat weer in voor de organisatie van dit kampioenschap. Ondertussen is de Ieperse club nog steeds op zoek naar een nieuwe locatie.

An Dewaele (51) is secretaris van judoclub Neko Ieper en blikt vooruit richting zondag. “We zijn blij dat we het PK weer zonder beperkingen kunnen organiseren na de corona-editie van vorig jaar”, vertelt ze. “De laatste normale editie was in februari 2020, net voor de uitbraak van de crisis. De aanloop en de dag zelf zijn heel druk. Maar we zijn het intussen al gewoon om dit te organiseren. Veel aspecten keren terug. Nieuw dit jaar is een stand van de politie. Dit komt door een samenwerking tussen politie en de judofederatie.”

Vier eigen leden

Dit jaar verwelkomen ze net geen 300 judoka’s. “Volgens de laatste update zaten we aan 287 deelnemers. Uit onze club verschijnen er vier judoka’s op de tatami: Mats Pannecoucke (U15), Kjenta Lateur (U18), Kyano Caignie (U21) en Morgane Garreyn (U21). Morgane is laatstejaars U21 en zal gebrand zijn om nog een laatste keer te knallen. Haar blessureleed lijkt van de baan.”

De eerste kampen zijn om 10 uur, een uur eerder is er de eerste weging. “Hoe meer publiek er komt, hoe liever we het hebben. Dit komt de sfeer zeker ten goede. Place to be is sporthal 1, bij het zwembad. Daar baten wij de kantine uit.”

Op zoek naar locatie

Intussen blijft de club koortsachtig op zoek naar een geschikte locatie voor de trainingen. “We hebben al veel bezocht, maar we konden nog niets vastleggen. De zoektocht gaat verder en hopelijk komt er snel iets uit de bus, zodat we onze bloeiende werking kunnen verderzetten.” (API)

Het provinciaal kampioenschap voor U15, U18 en U21 is op zondag 5 februari in de Ieperse sporthal. Meer info: volg Neko Ieper op Facebook.