Judoclub Brugge viert 50ste verjaardag met vertraging: “Groeien en succesjes behalen”

Judoclub Brugge is ondertussen zijn 52ste werkjaar ingegaan. Maar vrijdag werd, zij het met vertraging door corona, in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis de Koninklijke titel gevierd. “We kijken ernaar uit om in de toekomst dezelfde en nieuwe paden te bewandelen.”

Judoclub Brugge is verbonden aan Judo Vlaanderen en het ledenaantal bleef het voorbije decennium rond de 145. Opvallend in die vijftig jaar is dat er niet zoveel bestuurswissels waren. Na de oprichting werd Willy Ramandt de eerste voorzitter die in maart 2004 werd opgevolgd door Didier Franceus. Er kwam een verjonging binnen het bestuur in de functie van hoofdtrainer met de aanstelling van Kim Ramon. Zij werden later opgevolgd door Hans Van Maele en Joachim Baten als voorzitter en Anthony Tetaert als hoofdtrainer. Een van de mooiste herinneringen binnen de club is wellicht de organisatie van het Belgisch kampioenschap judo voor de jeugd in Sport Vlaanderen in Assebroek in 2014 en 2015. “Voordien, tijdens en ook erna, hadden we diverse judoka’s die een nationale titel of eventueel een podiumplaats behaalden, ook dat zijn hoogtepunten en straffe prestaties”, vindt Joachim Baten.

Judoclub Brugge streeft ernaar om elk lid, ongeacht zijn of haar talent, op elk niveau, recreatief of competitief, en in elke leeftijdscategorie in kwaliteitsvolle omstandigheden en onder deskundige begeleiding judo te laten beleven, volgens de basisprincipes van de sport. “Judo is een middel tot de gezonde ontwikkeling van lichaam en geest. De judotrainingen worden aangepakt vanuit de visie van het lichamelijk opvoeden en bewegen. Daarnaast zetten we uiteraard in op het wedstrijdjudo.”

Sparringpartners

Om hoge prestaties te halen, moet je van tijd tot tijd ook eens buiten je club gaan trainen. “Dat is ook iets waar wij aandacht willen aan besteden”, klinkt Anthony Tetaert. Zo trekken de judoka’s van de Brugse club onder andere naar de regionale trainingen, stages zodat ze ook eens een sparring kunnen opzoeken bij judoka’s van een andere club.”

Er zijn ook een drietal judoka’s van JC Brugge die bij de U15 bijna wekelijks naar de talententraining gaan. “Ons grote doel is beter doen dan gisteren. Elke keer groeien en succesjes behalen. Het is de som van die kleine succesjes die ervoor zorgt dat we als club terecht fier kunnen zijn op onszelf en vooral op onze leden”, besluit Tetaert. (ACR)