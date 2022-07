Judo Team International Roeselare presteert sterk op buitenlandse tornooien

Gezien de zomerperiode is er bij veel gevechtsporten weinig bedrijvigheid, maar Judo Team International Roeselare blijft doorgaan en nam zelfs aan buitenlandse tornooien deel. De judoka’s van hoofdcoach Mikhail Khatchatourian presteerden heel sterk in Polen, Slovenië en Duitsland.

“Halfweg juni zijn een zestal judoka’s richting Polen getrokken voor een internationaal tornooi”, opent Mikhail Khatchatourian. “We keerden huiswaarts met vier medailles, waarvan één zilveren en drie bronzen. Mijn zonen David en Youri haalden telkens net niet de finale door een beslissing van de scheids, maar waren desondanks tevreden met brons. Hun neef Michael was daar vijfde.”

Zilver bij internationaal debuut

“De broers Moses en Arthur Narinyan waren respectievelijk derde en vijfde, maar mijn grootste bewondering ging naar Isa Kairbekov die zilver haalde bij zijn debuut op internationaal niveau. In België had hij al zijn kunsten getoond, nu veroverde hij ook de buitenlandse harten. Hij leed duidelijk niet onder de moeilijke coronatijden, wat van veel anderen niet kan gezegd worden. Ik zag een aantal judoka’s stoppen, anderen verloren hun conditie. Vandaar dat ik nu beslist heb om zelfs tijdens de zomerperiode één keer per week te blijven trainen.”

Tornooiwinst voor Pjotr

Pjotr Debruyne nam, tijdelijk met een andere trainer/vriend, deel aan de Koroska Cup in Slovenië en eindigde tweede bij de seniores en derde bij de juniores in zijn categorie. Bij zijn terugkeer van een stage in Luxemburg herhaalde hij zijn wereldniveau in Duitsland door er een groot tornooi te winnen. “Mijn zoon David deed daar trouwens extra ervaring op in een twee rangen zwaardere gewichtscategorie. Ook Arthur presteerde er sterk met een bronzen plak, maar daar liet ook Lasha Damenia van zich spreken. Normaal vecht hij altijd in de categorie -90 kilogram, daar in de categorie tot 100 kilogram. Ondanks een foutloos parcours eindigde hij met net geen bronzen plak.” (SBR)