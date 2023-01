Judo Team International promoveert naar hoogste afdeling: “Onze club schrijft hiermee geschiedenis”

Judo Team International Roeselare schrijft geschiedenis. In het zesde bestaansjaar promoveerde het team naar de hoogste afdeling. De coaches Mikhail Khatchatourian en Gill Holvoet hadden op deze prestatie gehoopt.

“We hadden onze judoka’s uitstekend voorbereid op de twee belangrijke weekends eind november”, opent de 38-jarige Mikhail Khatchatourian. “In het eerste weekend wonnen we twee confrontaties en werd tegen Gent gelijk gespeeld. Achteraf wisten we dat op de slotspeeldag Hamme onze grootste concurrent zou worden. De rechtstreekse confrontatie besliste uiteindelijk over de titel.”

“Mijn ploeg won met 4-2 en plots spelen we in ereklasse. Dat gebeurde met steeds dezelfde ploeg en in elke gewichtscategorie hadden we een sterke pion staan. Bij de -81 kilogram was dit zelfs een Litouwse international die bij ons traint. We kregen het kampioenschap zeker niet op een serveerblaadje, want ook Bavikhove, Lichtervelde en Koksijde waren te duchten tegenstanders, maar finaal is alles toch goed gekomen.”

Tweede competitieploeg

Voor het debuut van JT Internationale op het hoogste niveau is het wachten tot november. “De Belgische competitie wordt altijd in twee weekends afgewerkt in november. We hebben dus nog bijna een jaar om ons klaar te stomen. Onze club start trouwens volgend seizoen met een tweede competitieploeg, dit in vierde afdeling met allemaal jonge judoka’s. Zij moeten op termijn voor de opvolging zorgen.”

“Voor hen hebben we al een internationale stage geregeld in Koksijde halfweg januari. Erna nemen we deel aan het ‘Dutch Open kampioenschap’ in Nederland en begin februari komen dan de provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen eraan. Er breken dus belangrijke tijden aan voor onze judoka’s.”

“Dat we geschiedenis schrijven met onze club? Het is inderdaad nog maar weinig clubs gelukt om in zes jaar tijd al in de hoogste afdeling te staan en over enkele Belgische kampioenen te beschikken. Dat komt wellicht door onze goede wekelijkse trainingen in ons trainingsoord langs de Piljoenstraat.”

(SBR)