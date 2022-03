Judo Team International pakt drie medailles op BK

Vorig weekend waren er in Tielt de Belgische kampioenschappen judo. Judo Team International, onder leiding van Mikhail Khatchatourian, behaalde drie medailles maar geen enkele gouden. Toch sprak de hoofdcoach achteraf zijn tevredenheid uit.

“Er waren drie atleten geselecteerd voor deze kampioenschappen. Vooraf achtten we de kans groot dat er wel een gouden plak inzat. Vooral Ilman Nesirkoyev kwam met deze gedachte naar het kampioenschap, gezien hij bij de jeugd al zeven keer op het hoogste schavotje stond, slechts een keer lukte het hem nog niet. De aanloop was goed, want zowel in de provinciale als de Vlaamse kampioenschappen won hij alles de voorbije weken. Nu verloor hij de finale tegen iemand uit Hooglede door een ‘verwittiging’. Op zo’n manier is het toch wel pijnlijk verliezen.”

“Pjotr Debruyne was twee jaar geleden nog Belgisch kampioen en hoopte die in Tielt te verlengen. Hij was conditioneel klaar, wetende dat hij vijf van de zeven dagen traint ofwel bij zijn club in Roeselare ofwel met de nationale ploeg. Het is hem dus spijtig genoeg niet gelukt dit keer.”

“Een derde judoka die in actie kwam was Alexander Tseboyev. Blijkbaar heeft die jongen een patent op brons, want nadat hij bij de U18 al derde eindigde, haalde hij nu hetzelfde resultaat bij de U21. Positief is wel dat al mijn atleten ondertussen al een uitnodiging kregen voor de nationale ploeg, maar eerst volgt voor hen een verplichte rust van enkele weken. Of ik zelf tevreden was over de resultaten van mijn judoka’s? Laat ons zeggen dat zijzelf het meest ontgoocheld waren, zelf kon ik het meer een plaats geven.” (SBR)