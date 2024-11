Jonas Devos (Balti Kortrijk Spurs): “Ongeslagen in eigen huis”

In eerste nationale van het volleybal boekte Balti Kortrijk Spurs zijn derde zege van het seizoen tegen Genk. Dit weekend staat de ploeg van Jonas Devos tegenover Mendo Booischot in de Lange Munte.

“We hielden de drie punten relatief gemakkelijk thuis tegen concurrent KVC Genk (3-0, 25/18, 25/21, 25/20)”, vertelt Jonas Devos, sinds kort officieel een vaste stek in de kern van de eerste ploeg. “De opdrachten en de zaken waar op gehamerd waren, werden goed uitgevoerd. Als promovendus staan we nu zesde, geen onaardig resultaat. Al zat er misschien hier en daar wel een puntje meer in. We hebben al enkele lastige verplaatsingen achter de kiezen.”

Supporters en dj

“Zondag staan we tegenover Booischot, dat achtste staat. In deze evenwichtige competitie blijft het lastig voorspellen hoe sterk onze tegenstander voor de dag zal komen. In onze grote zaal hebben we het thuisvoordeel. Weinig ploegen beschikken over dit soort accommodatie. Met onze supporters en dj zijn we niet zomaar nog altijd ongeslagen in eigen huis. Ook Haacht en Vilvoorde vertrokken hier met lege handen.”

De 23-jarige Izegemnaar is sinds enkele weken een vaste waarde bij de A-ploeg. “Ik maakte onlangs mijn derde invalbeurt, waardoor ik nu enkel nog voor de ploeg in eerste nationale uitkom. “Een heel mooie kans die ik wil grijpen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar na een gesprek met Dominique Baeyens heb ik gekozen om de stap te zetten. Ik wil blijven groeien in mijn sport en hobby. Ik wil na een aantal jaren zien waar ik kan geraken in mijn volleybalcarrière. Dit zijn meteen twee stappen voorwaarts, hé.”

“Na een moeilijke seizoenstart boekte ook de tweede ploeg een tweede overwinning. Een mooie opsteker voor het team. Als nieuwkomer in de reeks is het ergens logisch dat er leergeld wordt betaald. Hopelijk is de ploeg nu vertrokken”, aldus Jonas Devos. (ELD)

Zondag 17 november om 17.30 uur: Balti Kortrijk Spurs – Mendo Booischot.