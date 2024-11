Jeroen Neus wordt coach van de Belgische Elite roeiers

Jeroen Neus uit Oudenburg wordt vanaf 1 januari 2025 coach van de Elite roeiers. Dat maken de Vlaamse Roeiliga (VRL) en de Ligue Francophone d’Aviron (LFA) bekend. “De keuze is er gekomen na een uitgebreid internationaal selectieproces”, klinkt het.

Jeroen Neus fungeert momenteel ook als hoofdtrainer binnen de KRNS Oostende. Hij is de pluspapa van roeier Marlon Colpaert die tevens bij de Oostendse club actief. Op Vlaams niveau trainde Neus dit jaar de dubbeltwee met Gentenaar Aaron Andries en Bruggeling Tristan Vandenbussche. Jeroen heeft een uitgebreide ervaring met U19, U23 en Elite roeiers en is zeer gemotiveerd om het werk dat hij de afgelopen jaar gedaan heeft verder te zetten.

Jeroen zal in zijn functie als Elite coach rapporteren aan de Technisch Directeurs van VRL en LFA en de Performance Manager Jan Boone. De Elite coach maakt ook deel uit van de Topsport commissie. Met de aanstelling van Jeroen wordt hij deel van het VRL topsport coach overleg. Met deze keuze kiezen de VRL en LFA wederom voor een eigen Belgische coach.

De functie van bondscoach in het Belgische roeien was vacant sinds het afscheid van Axel Müller eind vorig jaar. Hij moest vertrekken na het tegenvallende WK in Belgrado in september 2023. (ACR)