JC Yama Araschi scoort op Belgisch kampioenschap en op Sportshow 2022

Dat de Bavikhoofse Judoclub Yama Arashi in de lift zit is al een tijdje geweten. Met meer dan 280 leden staan ze aan de top van Vlaanderen. Ook op sportief gebied. Na het provinciaal en Vlaamse Kampioenschap scoort de judoclub nu ook op het Belgisch Kampioenschap en in de Sportshow 2022 in Harelbeke.

Op het Belgisch Kampioenschap veroverde Yama Arashi dat aantrad met 11 deelnemers, 8 medailles in verscheiden categorieën: 3 gouden medailles, 3 zilveren medailles en 2 bronzen medailles. “Iedereen haalde het hoogst mogelijke in zijn/haar categorie en gaf het beste van zichzelf. Er werd uitmuntend gepresteerd”, aldus hoofdtrainer Donaat Vandeburie. Navia Martinez, Daan Coene en Olivier Naert mogen zich een jaar lang Belgisch kampioen noemen. Fran Naessens, Matteo Schacht en Andreas Declercq zijn vice-Belgisch kampioen. De bronzen medailles werden behaald door Tom Vanneste en Alexander Vansteenkiste. Louise Gheysens, Angelique Mortaignie en Sem Tack behaalden een sterke vijfde plaats.

Draadjes in de voet

Achter enkele medailles zit een verhaal. “Zo heeft Navia Martinez vorig jaar drie keer haar zelfde sleutelbeen gebroken en ze stond op het punt te stoppen. Olivier Naert had enkele weken geleden nog zijn teen uit de kom en werd geopereerd. Hij vocht dit tornooi met de draadjes nog in zijn voet. En Tom Vanneste haalde als laatste jaar U21 nog eens alles uit de kast”, vertelt hoofdtrainer Donaat Vandeburie. “Met de 8 medailles van de 11 judoka’s ben ik heel trots op het resultaat. Het is een heel grote stap vooruit vergeleken met vorig jaar, toen hadden we al een mooi resultaat met 4 medailles met 7 deelnemers. Daar gaan we voor: ieder jaar beter en beter worden. De club behoort met de jeugd tot de top van België. Met deze resultaten zijn we de tweede beste ploeg van België bij de jeugd. Enkel Meeuwen-Gruitrode in Limburg doet beter met 10 medailles en 5 kampioenen. Het harde werk werpt zijn vruchten af. Een grote dank u wel aan alle trainers, coaches, supporters en sponsors om Yama Arashi groot te maken.”

Sportshow 2022

Judoclub Yama Arashi staat de voorbije jaren steevast bij de genomineerden van de Sportshow, de sportprijzen van de Sportdienst Harelbeke. Zij werden al enkele keren winnaar van de trofee Jeugdsportclub, Sportclub en Sportverdienstelijkje club. Dit jaar was Yama Arashi genomineerd in de categorie Jeugdsportclub, clublid Fran Naessens in de categorie Sportvrouw en Sem Tack in de categorie Sportjunior. Die trofee van Sportjunior was uiteindelijk weggelegd voor Sem (18). Hij behaalde in 2022 een gouden medaille op het Vlaams kampioenschap en een zilveren op het Belgisch kampioenschap. Hij behaalde goud, zilver en brons op nationale en internationale tornooien.