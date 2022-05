Jasper Sabbe wint de eerste Inofec Sprint Triatlon in Tielt

De 25-jarige Dadizelenaar Jasper Sabbe maakte zijn favorietenrol waar in de Europastad. Hij won voor Milan Verschaeve (Lichtervelde) en Niels Van Vooren (Moorsel). Na het podium deed Jasper Sabbe zijn verhaal.

“Er was na het zwemmen een klein gaatje dat ik moest dichtrijden”, maakte Jasper Sabbe duidelijk. “Dat gebeurde vrij snel en dan koos ik voor de aanval. Ik heb dan het parcours solo afgewerkt. Toen het lopen begon had ik een kleine minuut voorsprong en heb dat kunnen behouden en op de markt finishte ik met een voorsprong van 50” op de tweede Milan Verschaeve. Vorig jaar heb ik er twee kunnen winnen. Nu is het mijn eerste en ik hoop dat er nog eentje bijkomt. Deze wedstrijd kadert in de voorbereiding op 22 mei. Dan is er het Belgisch kampioenschap sprint en daar wil ik top zijn. De concurrentie zal daar wel groot zijn. Dit jaar doe ik enkele kwarttriatlons te beginnen met die in Izegem, dan die in Brugge en Knokke. De laatste jaren heb de focus gelegd op de sprint en kwart. Ik amuseer mij daarin het meest. Ik heb al eens geproefd van de halve triatlon in Menen en was daar 14de maar ik blijf bij mijn focus.”

Bestuurslid van Inofec Triatlon Team Tielt en verantwoordelijke voor de organisatie Manuel Serlet pikt in. “We zijn met een trio dat in het organisatiecomité zit en zijn zeer tevreden over het verloop van de wedstrijd. We kregen ook de medewerking van heel veel vrijwilligers. Met 77 heren, 14 dames en 9 trio’s hadden we een mooi deelnemersveld en ook het weer was op de afspraak. Er was heel veel volk langs het parcours en ik heb ook heel veel mooie commentaren gehoord. De jury was ook tevreden, kortom deze wedstrijd is voor herhaling vatbaar.”