Jasper Sabbe en Ine Couckuyt winnen kwarttriatlon in Ieper

September is traditioneel een drukke maand in het triatlon. Vorig weekend kon de Memorial Kenneth Neyt in Brugge echter niet plaatsvinden. En ook in Knokke-Heist zaterdag en in Ieper zondag moest er een aanpassing gebeuren.

De Zwintriatlon aan de kust over een kwartafstand werd een duatlon. Zondag ging de traditionele halve afstand voor de laatste keer in die versie wel door. En in Ieper was er diezelfde dag de klassieker: de kwarttriatlon Eskimoo of de in Flanders Fields. Zij het dat het zwemnummer daar moest verhuizen naar het plaatselijke zwembad. Er kon niet worden gezwommen in de vesten omdat het waterpeil te laag stond en er een gevaar was voor blauwalgen.

Jasper Sabbe, de SMO-atleet uit Dadizele, toonde zich in Flanders Fields duidelijk de sterkste bij de mannen. Bij de vrouwen won Ine Couckuyt uit Wevelgem de wedstrijd. Sabbe kwam na vijfhonderd meter zwemmen als eerste uit het water, kort gevolgd door Milan Verschaeve. “Ik vertrok als eerste in het fietsen en kon meteen goed doortrappen”, analyseert Jasper zijn wedstrijd. “Echter, na acht kilometer fietsen merkte ik dat de beugel van mijn tijdritstuur los kwam en ik kon daardoor niet meer plat liggen. Ik moest voorzichtig rijden zodat het niet helemaal zou afbreken.”

Tijdens het fietsen konden Devlin Derudder (Tielt) en Viktor Benschop (Wevelgem) nog aansluiten. “Zo kwamen we met vier de wissel binnen voor het lopen. Die wissel verliep goed en ik kon als leider vertrekken. Tot iets halfweg bleef Viktor nog aanklampen en pas in de laatste ronde kon ik de beslissende kloof slaan”, aldus Sabbe. “Zaterdag nam ik ook deel in Knokke waar het een duatlon werd en ik zevende werd. Dit voelde ik toch wel tijdens het lopen, maar ik kon doorbijten tot het einde om uiteindelijk de winst te grijpen.”

Jasper Sabbe finishte uiteindelijk iets meer dan een minuut sneller dan Benschop. Derudder werd derde, Lichterveldenaar Verschaeve vierde. Bij de vrouwen viel er weinig te beginnen tegen Ine Couckuyt Maaike Ryngaert uit Heule werd tweede, Annelien Verheye uit Tielt derde. Nog dit: Naomi Blomme nam deel bij de para-triatleten, als een slechtziende bereikte zij knap de finish, na ongeveer 2 uur en 50 minuten.

De laatste halve triatlon van Knokke-Heist in zijn huidige vorm werd gewonnen door topfavoriet Stenn Goetstouwers voor Tom Defoort en Vincent Vandewalle. Katrien Verstuyft won zoals verwacht bij de vrouwen voor Amber Rombaut en Lore Vanclooster. Vanaf 2023 wordt de halve triatlon de 70.3 Ironman Belgium.

Zaterdag werd de prestigieuze Zwintriatlon, ook al in Knokke-Heist, over de kwartafstand gewonnen door Simon De Cuyper en Jolien Vermeylen.

(ACR)