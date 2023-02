Izegemse handbalbeloften strijden om titel in … Franse competitie: “We trekken volop kaart van jeugd”

HBC Izegem koos er dit jaar voor om de J18 in te schrijven in de Franse competitie. Daar strijden ze ondertussen mee voor de titel. Mogelijk volgt ook de J16 richting de Franse competitie. Spelers en bestuur merken dat het project er vruchten afwerpt.

“Onze J18 speelt in de Franse competitie en staat daar momenteel derde”, opent ex-jeugdvoorzitter Bernard Van Luchene (73) uit Izegem die binnen HBCI nog actief is in de cel communicatie. Hij is contactpersoon met de Franse competitie en begeleidt de spelers in Frankrijk. “We hebben dit gedaan omdat wij voelen dat het nuttig is in de opleiding van de jeugd om contact te hebben met ander en vooral beter handbal. Frankrijk is een topland binnen het handbal en het ligt op slechts dertig kilometer van hier. Nederland werkt ook goed, maar dat is aan de andere kant van België. De tweede reden is dat we heel goede contacten hebben opgebouwd in Frankrijk omdat we op regelmatige basis samen tornooien organiseren. We ondervinden ook dat veel Franse ploegen net als wij veel belang hechten aan de jeugdopleiding.”

Gestaag vooruit

“De verste verplaatsing is 120 kilometer. Als ze hier nationaal spelen, kan het zijn dat ze naar Eupen moeten aan de andere kant van België. Frankrijk heeft bovendien veel meer ploegen. Onze jongens zijn enthousiast en voelen dat ze bijleren in de Franse competitie. Daarom overwegen we ook de J16 in te schrijven. We trekken volop de kaart van de jeugd en hopen dat velen doorvloeien naar de eerste ploeg. De ambitie is om gestaag vooruit te gaan. Dat betekent niet alleen op het plein met de uitslagen, maar ook de omkadering, de structuur, de financiële structuur enzovoort.”

“Maar wij zetten ook op andere manieren in op de groei van HBC Izegem. We zijn ook aanwezig in het Izegemse beeld als vereniging. We beperken ons niet tot de vier muren van de sporthal. We zijn niet voor niets niet alleen tot sportclub maar ook tot vereniging van het jaar verkozen de voorbije jaren. We hebben ooit Izegem Smult georganiseerd, hebben ons ingezet op Rode Neuzendag en steunen en helpen organisaties van onze stad. Als vereniging heb je ook een taak in de gemeenschap.”

Hoogste niveau

“Niet enkel presteren onze J18 op hoog niveau. De J16 staan momenteel eerste in hun poule. De dames die in tweede nationale aantreden, bekleden de tweede plaats en nu wordt de vraag gesteld of onze heren naar de BeneLiga gaan. Dat kan alleen als iedereen er klaar voor is. Er moet ook een zekere garantie zijn dat je er niet constant onderaan speelt. Dan komt er ook niemand kijken. Momenteel is de ambitie telkens om de play-offs te halen. Dan heb je aandacht en publiek. Daarnaast trek je makkelijker andere spelers aan. Maar die kans om ooit in de hoogste competitie te spelen, is er absoluut. Wanneer zien we wel. We staan nu derde en dat is ook onze plaats. We staan daar heel goed.”

“Stad Izegem zou absoluut wat meer moeten doen voor de Izegemse handbalclub. We hebben te weinig terreinen. De meest recent verkregen zaal van het VTI is niet reglementair om officiële matchen te spelen. We hebben echt nood aan meer trainingsmogelijkheden. We tellen 300 leden waarvan de meesten in opleiding zijn. Dan moet je veel kunnen trainen en vriendenmatchen spelen.” (RV)