Izegem Tribes Youth Academy kroont zich kampioen

De Izegem Tribes Youth Academy won de laatste wedstrijd van het seizoen met maar liefst 48-0. De Izegemnaren verloren geen enkele wedstrijd en kronen zich logischerwijs tot kampioen. Met 300 gemaakte punten en slechts 16 geïncasseerde, domineerde Izegem duidelijk de competitie.

“Het American footballseizoen begint in september en eindigt eind november. Maar de trainingen starten al in januari om ons lichaam klaar te maken voor die intense periode”, opent de 19-jarige linebacker en tight-end Yorre Desmet uit Ingelmunster. “Ondanks het kampioenschap is het niet mogelijk om te promoveren aangezien dit nu de hoogste competitie is in België. Maar onze volgende stap is om bij een competitie in het buitenland aan te sluiten waar het niveau hoger ligt.”

Het kampioenschap komt niet onverwachts voor de Izegemnaren. “We wisten zeker dat dit mogelijk was”, aldus Yorre. “We waren elke match de verwachte winnaar maar bij American football spelen er heel wat factoren mee, waardoor het toch nog altijd alle kanten kan uitgaan.”

Tijd en moeite

“Al bij de voorbereiding had ik persoonlijk een goed gevoel. Geen enkel team had zoveel tijd en moeite in de voorbereidingen gestoken als wij. Ook voelde je al een goede sfeer binnen het team en wanneer die eerste paar wedstrijden gewonnen werden, waren we vertrokken met dat goed gevoel.”

“Het geeft dan ook een voldaan gevoel om de titel effectief te winnen. Er is het hele jaar door gestreefd naar één enkel doel, het kampioenschap winnen. En dat is ons gelukt.”

“Iedereen in dit team is bezeten door de sport. Niet alleen de spelers maar ook de coaches, materiaalmeesters of andere vrijwilligers hebben zich bijna op elk moment van de dag ingezet voor het team.”

“Nu volgt er enkel nog een meeting over het afgelopen jaar en blikken we al vooruit op volgend jaar. Er zal nog wat intern gevierd worden, maar het grootste feest hebben we al gehouden”, besluit Yorre. (RV)