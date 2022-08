IRWV nam met zes spelers én scheidsrechter deel aan WK kajakpolo: “Het is een echt familiegebeuren”

In het Franse Saint-Omer vond het wereldkampioenschap kajakpolo plaats. De Ieperse Roei & Watersport Vereniging (IRWV) vaardigde maar liefst zes spelers en één scheidsrechter af. België werd uiteindelijk veertiende.

Kajakpolo is een sport die bij weinig mensen een belletje doet rinkelen. Onze nationale doelman, Jeroom Verstraete, vertelt hoe het in zijn werk gaat. “Het is een kruising tussen waterpolo, rugby en kajak”, aldus Jeroom. “Je speelt vijf tegen vijf, maar het grootste verschil met waterpolo is dat de doelen twee meter boven het water hangen en dat de spelers in een kajak zitten. Het is een contactsport en het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk goals maakt. Lang duurt een wedstrijd evenwel niet, want er wordt maar twintig minuten gespeeld. Na tien minuten is er eventjes een rustperiode van drie minuten. Het is een erg tactische balsport die niet te onderschatten is.”

Familiegebeuren

Veel kinderen voetballen, basketten, lopen of zwemmen. Maar hoe kom je plots bij kajakpolo uit? “Dat is met de paplepel ingegeven. Mijn vader was dol op kajakpolo en ook mijn broer (Louis Verstraete, red.) zit samen met mij in de Ieperse Roei & Watersport Vereniging en maakt eveneens deel uit van de nationale ploeg. Daarnaast doen ook mijn neef en nonkel aan kajakpolo. Mijn grootvader zat vroeger in het bestuur van onze club. Het is een echt familiegebeuren.”

Op het WK kajakpolo – dat vorige week plaatsvond – waren naast Jeroom en Louis Verstraete ook Robin Mussly, Anton Denys, Edward Gielen, Ewout Ryckeboer en scheidsrechter Sandy Decommer van IRWV van de partij. “Het alom bekende virus heeft er voor gezorgd dat we opnieuw van nul moesten beginnen”, vertelt Jeroom. “Op het Europees kampioenschap in Portugal konden we in 2019 een knappe zesde plaats in de wacht slepen. Na dat tornooi zijn er heel wat spelers die er de brui aan hebben gegeven. Corona was de boosdoener. Er kwamen nieuwe spelers toe en het was dus nog wat zoeken naar de automatismen. Voor het WK hadden we met de nationale ploeg weinig tornooien afgewerkt. Enkel in Dikkebus waren we van de partij. We werden er verdienstelijk tweede.”

We dromen nu al stiekem van het WK van 2024 in China

Maar op het WK liep niet alles van een leien dakje. “We zaten in een poule samen met Frankrijk en Polen. Tegen Polen speelden we gelijk, maar tegen Frankrijk moesten we het onderspit delven. We konden dus niet meer hoog eindigen en werden uiteindelijk veertiende in Saint-Omer.”

Een veertiende plaats is niet waar Jeroom op gehoopt had, maar ontgoocheld is hij niet. “Het doel is altijd om zo hoog mogelijk te eindigen, maar we moeten ook realistisch zijn. We hadden het vooraf verwacht, want Frankrijk is een topland en ook Polen is een moeilijke tegenstander. Maar we hebben nog veel progressiemarge en dromen nu al stiekem van het WK van 2024 in China. Daar mogen we 100 procent zeker aan deelnemen, want de eerste zestien landen zijn rechtstreeks geplaatst voor het volgende wereldkampioenschap. We hebben nu twee jaar om ons optimaal voor te bereiden en een zo goed mogelijk resultaat uit de brand te slepen.”

Doelman

Jeroom heeft een speciale functie op het veld, want hij is doelman. “Ik sta al heel mijn leven onder de lat. In het voetbal heb je een vaste doelman die altijd in zijn goal blijft staan, maar in kajakpolo doe je ook mee aan het spel. Ik ga ook mee naar voren om een aanval op te zetten.”

Ambitieus is Jeroom zeker en vast. Hij steekt zijn doelen dan ook niet onder stoelen of banken. “Op het toekomstige EK en WK willen we een mooi resultaat neerzetten. Het Europees kampioenschap in Berlijn is het eerstvolgende grote evenement. Daarnaast wil ik met mijn ploeg uit Ieper hoge toppen scheren in de Champions League. Eind september trekken we daarvoor naar Belfast. We willen ook opnieuw de beste van België zijn. Dit jaar zijn we net geen Belgisch kampioen geworden. We lieten enkele steken vallen en strandden daardoor op een tweede plaats. De beker van België mochten we wel in de lucht steken. Het zou leuk zijn, mocht dat nu weer kunnen lukken. We hopen alvast van wel.”