Ironman keert voor eerst sinds 2012 terug naar ons land met wedstrijd in Knokke-Heist

In 2023 wordt voor het eerst sinds 2012 opnieuw een Ironman georganiseerd in ons land. Knokke-Heist zal voor minstens vijf jaar gastheer zijn voor het merk. De eerste jaren gaat het om een Ironman 70.3 – de halve afstand. “We hadden Knokke-Heist al een tijdje op het oog wegens zijn groeiende triatloncultuur, mooie kust en internationale verbindingen in de buurt”, zegt Thomas Veje Olsen, directeur van de Ironman Group in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De Ironman is een serie wedstrijden van de klassieke langeafstandstriatlon en zijn voor triatleten wat de Champions League is voor voetballers: het allerhoogte en belangrijkste niveau. Ons land moet het ondertussen al tien jaar stellen zonder Ironman. De laatste keer was in 2012 in Antwerpen, maar daar komt in 2023 verandering in. Op 16 en 17 september is Knokke-Heist het decor voor de wedstrijd.

“We zijn heel trots dat we dit kunnen aankondigen”, zegt burgemeester Piet De Groote. “De triatloncultuur is nauw verweven met het DNA van onze gemeente. Knokke-Heist heeft de afgelopen jaren tal van korte en middellange triatlons, alsook leuke triatlonevenementen voor de jongere generatie georganiseerd. Het leek ons dus een logische stap om het evenement van Ironman 70.3 aan onze kalender toe te voegen, want ook op sportief vlak gaan we altijd voor het allerbeste. We kijken er erg naar uit om een bijzonder en memorabel evenement op poten te zetten, en kunnen niet wachten om in september volgend jaar de atleten in onze gemeente te verwelkomen.”

Vijf jaar

Volgens schepen van Sport Jan Morbee (GBL) zijn alle ingrediënten aanwezig om er de komende jaren een succesverhaal van te maken. De Ironman blijft al minstens vijf jaar in de kustgemeente. “De eerste gesprekken dateren al van ruim 18 maanden geleden”, zegt Morbee. “Knokke-Heist heeft heel wat triatleten én ervaring met de organisatie van triatlons, dus we zijn echt bijzonder fier.” In een eerste fase gaat het niet om een volledige Ironman. Al staat de deur wel op een kier om dat binnen x-aantal jaar te realiseren.

Atleten die deelnemen aan de Ironman 70.3 – de halve afstand – zullen de wedstrijddag aftrappen met 1,9 km zwemmen in het open water van de Noordzee, langs het strand Heist. Het fietsparcours bestaat uit één lus van 90 kilometer en neemt de atleten mee langs het rustige groene platteland en de polders van Ramskapelle, Damme, Oostkerke, Hoeke en Sluis. Als afsluiter lopen de atleten 21,1 km langs de Zeedijk.

Al tijdje op oog

"We zijn heel blij dat de wedstrijden van Ironman 70.3 na een paar jaar afwezigheid terugkeren naar België", zegt Thomas Veje Olsen, directeur van de Ironman Group in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. "De uiteindelijke keuze was een no-brainer." (MM)