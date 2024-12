Internationale stage Ju-Jitsu bij Shudokan

In de Atlantahal vond een grootse internationale stage voor beoefenaars van Ju-Jitsu plaats. Internationaal talent uit Roemenië, Polen en Wales vond de weg naar Hooglede. Zowel opkomend talent als gevestigde waarden uit eigen team als vanuit Wallonië, Nederland en Duitsland begaven zich op de mat. In de voormiddag waren er stages voor kinderen van 9 tot 14 jaar. In de namiddag gaven grootmeesters Sensei Glowacki, Renshi Davies en Shihan Costin stages op internationaal niveau. Burgemeester Frederik Demeyere gaf het startschot van deze internationale stage. (foto EVG)