Indra Médard maakt zich op voor eerste wereldbeker schaatsen: “Mijn focus ligt op de massastart”

Indra Médard neemt komend weekend in Innsbruck in het schaatsen een eerste keer deel aan de Junior Worldcup. “De massastart zou mij, met mijn ervaring tijdens de marathonwedstrijden, toch het best moeten liggen. In zestien ronden wil ik toch iets moois laten zien”, klinkt het.

Indra Médard wordt in Oostenrijk binnen de nationale selectie onder leiding van bondscoach Manon Spruit vergezeld door Fran Vanhoutte uit Gistel. Zij doet de 500, 1.000, 1.500 meter en de massastart bij de junioren dames en neemt het laatste weekend van januari op dezelfde locatie nog deel aan het WK voor junioren. Indra doet op de World Cup bij de neosenioren de 1.500 meter en de massastart. “Ik ken mijn tegenstanders niet en ik heb zelf nooit een wereldbeker gereden. Het dus moeilijk te zeggen wat ik voor ogen heb. Op de 1.500 meter wil ik vooral een mooie tijd neerzetten. De piste in Innsbruck ziet er mooi uit, in openlucht tussen de bergen. Mijn focus ligt straks op de massastart.”

Om zover te geraken en te kunnen deelnemen, moest Indra enerzijds de limieten rijden. Hij slaagde daar de voorbije zomer in. “Dat was dus al een tijdje geleden en ik wist niet of dat nog zou gelden. Er werd mij gevraagd om mijn vormbehoud aan te tonen door een trainingswedstrijd mee te rijden, om die tijd nog eens te bevestigen. Dat was drie weken geleden. Maar door de lockdown in Nederland was dat niet mogelijk en ik had toen nog een examen dat ik moest voorbereiden. Rekening houdend met mijn tijd van vorig jaar en omdat ze mijn capaciteiten in het skeeleren kennen, kreeg ik toch die kans.”

Skeeleren

Indra begon met inlineskaten vanaf zijn achtste. Sinds 2014 maakt hij vast deel uit van het Belgisch nationaal team en vertegenwoordigde hij ons land op zowel Europese als wereldkampioenschappen. Vorige zomer nam hij als enige senior van ZRC Zandvoorde in het skeeleren nog deel aan het EK in het Portugese Canelas. In november volgde het WK in Colombia.

Om ooit op de Olympische Spelen te raken, moet ik kiezen voor de langebaan

Sindsdien ging het in een stroomversnelling. Na anderhalve week rust begon de Oostendenaar met marathonschaatsen, een discipline waarin ook Bart Swings actief is. Het is geen olympische sport, maar op een langebaanpiste van 400 meter wordt er 42 kilometer aan een stuk met een gemiddelde snelheid van om en bij de 45 km per uur gereden.

IJsbanen gesloten

Indra verhuisde in oktober vorig jaar naar Friesland om er de winter te overbruggen en ging op zoek naar een team. Met enig geluk en door zijn goede prestaties in het skeeleren slaagde hij daar ook in. “Door corona werden vanaf midden december plots alle ijsbanen in Nederland gesloten. Ik was nog maar een goede twee maanden aan het schaatsen. Dit jaar is het dan eigenlijk pas echt begonnen. Ik doe nu aan marathonschaatsen, maar om ooit op die Olympisch Spelen te geraken, moet ik voor de langebaan kiezen. In mijn geval specifiek voor de massastart. Dat is mijn uiteindelijke doel.”

Wie is Indra Médard? Leeftijd: 23 Verblijfplaats: ’s winters in Heerenveen samen met Stijn en Hanne Desmet (shorttrack) en Gijs Luijten (langebaan). Sport: skeeleren en marathonschaatsen, met de komende vier jaar het oog op het langebaanschaatsen, specifiek op de massastart. Clubs: Zwaantjes Roller Club Zandvoorde, Langebaan Schaatsclub Gent en Sprog, een marathonteam in Nederland dat de trainingen betaalt en waarvoor hij uitkomt tijdens de wedstrijden. Palmares in skeeleren: wereldkampioen bij de junioren, zilver en brons (2017 Nanjing, China), vice-Europees kampioen, brons (2017 Lagos, Portugal), zilver op de teamsprint met Mathias Vosté (EK 2018, Oostende), brons op de ploegkoers met Bart Swings en Tim Sibiet (WK 2019, Barcelona). Studies: masterjaar industrieel ingenieur bouwkunde aan de KU Leuven campus Brugge. Vriendin: Vanessa Mimi Wong uit Hongkong, doet aan skeeleren.

De Oostendenaar vertoeft in Thialf drie keer per week twee uur op het ijs. Op zaterdag schaatst hij ’s avonds een marathon. De andere dagen is het vooral fietsen en zijn er springtrainingen. Eigenlijk maakte Indra in 2018 tijdens een project van de Belgische Schaats Federatie een eerste keer kennis met het ijs. Door klierkoorts een paar maanden later kon hij dat niet voortzetten, lag hij vier maanden stil en was het seizoen voorbij. Indra pikte de draad vorige winter weer op en reed ondertussen al enkele uitstekende marathons bij de beloften in het Nederlandse circuit. De massastart moet hem zeker liggen, al ziet hij die 42 kilometer niet als een tussenstation. “Bart Swings doet nog om de twee weken een marathon mee. De trainingen zijn bijna dezelfde als die van de langebaan. We staan dezelfde uren op het ijs, maar ik ga voor de combinatie van beiden, zoals Bart dat doet.”

“Als ik hem of Mathias Vosté op de Winterspelen bezig zie, dan prikkelt het wel en wil ik zien of ik hiervoor kan slagen. Ook al omdat skeeleren jammer genoeg geen olympische discipline is. Maar het is de bedoeling om zolang mogelijk met skeeleren door te gaan, al weet ik dat ik een keuze zal moeten maken als er in oktober of november opnieuw een World Cup georganiseerd wordt.”

A-peloton

Het is Indra zijn ambitie in het marathonschaatsen om als een laatstejaars neosenior in de B-divisie binnen het team Sprog de overstap te maken naar het A-peloton. Zaterdag mocht hij een marathon starten bij de topdivisie in Heerenveen. Hij werd 24ste op 56 deelnemers. Na de World Cup heeft de schaatser nog iets anders in petto. “Eind februari zijn er marathonnatuurijswedstrijden in het Zweedse Lulea en daar gaan wij als team Sprog voor twee weken heen. Er worden in totaal vijf wedstrijden verreden: 60 km, 100 km, 150 km, nog eens 60 km en een alternatieve Elfstedenronde van 200 km”, aldus nog Indra Médard.

(Alain Creytens)